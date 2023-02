Óscar de la Hoya celebró sus 50 años con una foto rodeado de millones de dólares imitando a Muhammad Ali

Este sábado 4 de febrero cumplió 50 años el exboxeador mexicano Óscar de la Hoya y los conmemoró con algunas imágenes subidas en su cuenta oficial en Instagram. En una de las postales, el ahora promotor imitó a la leyenda Muhammad Ali fotografiándose dentro de una bóveda rodeado de millones de dólares.

De la Hoya compartió un carrete en el que dejó también la imagen de Ali, la cual usó como referencia y un mensaje en el que destaca haberse convertido en millonario. El exboxeador aprovechó la oportunidad de fijar su próxima meta y es ser el primer atleta hispano multimillonario.

“Lo he hecho y lo he guardado. El siguiente objetivo es ser el primer atleta hispano multimillonario. Inspiración por mi héroe. Muhammad Ali”, escribió en el post donde también etiquetó a Forbes.

Según lo reseñado por Yahoo! Sports, De la Hoya logró obtener al menos $700 millones de dólares durante los 16 años de carrera como boxeador. Más temprano, Óscar posteó otra publicación en Instagram donde se le ve completamente desnudo y solo cubierto por un cinturón.

“Dorado a los 50. He pasado toda mi vida buscando la felicidad. Pero hoy, en mi 50 cumpleaños, finalmente puedo decir que lo he encontrado. No podría sentirme más orgulloso de quién soy y dónde estoy en la vida. Nunca en mis sueños más salvajes pensé que llegaría a los 40, y mucho menos a los 50. Ha habido tantos momentos difíciles. Pero cuanto más viejo me hago, más feliz me vuelvo. Lo mejor está por delante”, escribió. View this post on Instagram A post shared by Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

El mexicano celebró su medio siglo en compañía de su actual pareja, la exgolfista, empresaria y presentadora de televisión, Holly Sonders, quien le organizó una fiesta con temática azteca. También viajaron a un resort en avión privado y al llegar al lugar fue recibido por mariachis. View this post on Instagram A post shared by Holly Sonders (@holly.sonders)

