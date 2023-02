Los mejores cochecitos con paraguas de 2023

Compactas y plegables, estas carriolas desmontables son fáciles de usar en viajes rápidos, para hacer diligencias por la ciudad o para pasear por el parque.

El cochecito paraguas de rápido plegado es una segunda carriola liviana, ideal para bebés que ya pueden sentarse solos.

By Keith Flamer

Los padres de niños pequeños siempre están corriendo. Así que, tanto si vas caminando a una tienda como si vas en auto a un parque infantil o en avión a Disney World, un cochecito (o carriola) tipo paraguas compacto es la forma más rápida de ir y venir con el bebé.

Eso es al menos lo que pensó el ingeniero aeronáutico Owen Maclaren en 1965, cuando inventó el cochecito paraguas (un “baby buggy” plegable) para reemplazar la pesada carriola de su nieta antes de un vuelo internacional. Su revolucionario cochecito era de aluminio liviano con rayas azules y blancas. Desde entonces, padres de todo tipo optan por llevar a sus hijos en este cómodo tipo de carriola.

“Fueron bautizados como cochecitos paraguas porque se pliegan en un paquete largo y estrecho, aunque no tan estrecho como un paraguas de verdad”, dice Joan Muratore, la ingeniera que supervisa las pruebas de carriolas para Consumer Reports.

La mayoría de los cochecitos paraguas están diseñados para llevar a bebés de 6 meses o más, que ya pueden sentarse solos. Con asientos de tela y dos manillas distintas, suelen ser también las carriolas más livianas, lo suficientemente ágiles para moverse por espacios reducidos y esquinas.

En nuestras calificaciones, encontrarás cochecitos paraguas que pesan desde 7 libras hasta 18 libras -bastante menos que otros que pueden pesar hasta 38 libras-. También se pliegan rápidamente y son compactos para guardarlos fácilmente en armarios, maleteros o maleteros de avión. Algunos se mantienen de pie mientras están plegados. Todas estas ventajas hacen que las carriolas paraguas sean una opción popular entre los padres, a menudo como un práctico segundo cochecito.

¿Las desventajas? Muchas carriolas paraguas tienen un espacio de almacenamiento limitado y ruedas pequeñas que no se adaptan bien a terrenos irregulares. Y algunas tienen un respaldo fijo (no reclinable) o un reclinado limitado.

Cómo evaluamos las carriolas

Los ingenieros de CR prueban los cochecitos paraguas en el laboratorio de nuestra sede de Yonkers, Nueva York, para evaluar cuáles son seguros, maniobrables y fáciles de usar. Usando pesas para simular a un niño, conducimos las carriolas a lo largo de nuestra pista de pruebas cubierta, girando por curvas en forma de “S”, entre conos, subiendo y bajando un cordón, y pasando sobre obstáculos que imitan el pasto, el mantillo y las raíces de los árboles. También evaluamos la seguridad de los cochecitos mediante pruebas que siguen el modelo de la norma CPSC/ASTM. Cuando CR descubre que una carriola no es segura, les advertimos a los consumidores de los peligros potenciales.

Si estás buscando un cochecito paraguas liviano, consulta nuestras calificaciones de carriolas, que incluyen marcas como Chicco, Maclaren, Summer Infant y UPPAbaby. Echa un vistazo a nuestra guía de compra de cochecitos antes de comprar. Aquí tienes tres carriolas de paseo livianas (ordenadas alfabéticamente) que te ayudarán en tu búsqueda.

