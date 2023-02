Joe Biden vs Vladímir Putin: dos discursos, dos mundos

Joe Biden y Vladímir Putin sostuvieron el mismo día sendos discursos. El presidente estadounidense, en Varsovia, y el jefe del Kremlin, que hace un año atacó a Ucrania, en Moscú. Una especie de duelo virtual. Pero no se trata de una competencia en un club de debate, sino de cuestiones de guerra o paz, de vida o muerte.

Putin acusó a Ucrania, a Estados Unidos y al, desde su punto de vista, arrogante Occidente, de haber iniciado la guerra. Dijo que Rusia tiene que defenderse. Biden no ignoró esa absurda aseveración, sino que se dirigió en su discurso al pueblo ruso. “Occidente no planea un ataque contra Rusia”, aseguró. “Putin eligió esta guerra. Él puede acabarla con una palabra”, indicó, agregando que “Ucrania no puede dejar de luchar, porque entonces dejaría de existir”.

US President Joe Biden has slammed Vladimir Putin’s ‘craven lust for land and power’ ahead of the one-year anniversary of Russia’s war on Ukraine.

Biden condemned Putin by name in remarks from Warsaw, Poland. https://t.co/wyEYf2aJlM

— Metro (@MetroUK) February 21, 2023