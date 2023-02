Conoce la casa donde vivirá Aleida Núñez tras ser traicionada por Aylín Mujica en ‘LCDLF’

La actriz mexicana Aleida Núñez, de 42 años y quien se convirtió en la quinta expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ tras ser traicionada por Aylín Mujica, ya duerme desde la noche del lunes en la casa que posee en México y que ella misma nos ha presumido por medio de sus redes sociales.

En sus materiales, en los que principalmente se muestra ejercitándose, esta celebridad nos ha permitido ser testigos del gran gusto que tiene por los muebles de color rojo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Su sala está conformada por muebles en tono beige y por una mesa de centro de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Su recámara, la cual solía compartir con su fiel perrito de la raza yorkshire, está compuesta por una cama grande con cabecera de tono gris y por un cuadro a blanco negro con marco en rojo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Aunque su jardín no es precisamente muy amplio, Aleida se encargó de darle su propio estilo con algunos muebles de exterior, con un piso de madera y con una pared que simula que su casa se encuentra en medio de la selva. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

