Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de febrero de 2023.

ARIES

Te llegan noticias de ex amistad, si estás listo o lista para perdonar errores hazlo, así te sentirás mucho mejor en tu interior. Grandes cambios en puerta que te van a beneficiar solo debes de ser muy inteligente en lo que quieres deseas y necesitas para lograr tus metas y tus objetivos. Aprende a soltar todo eso que ya dolió y tanto te ha afectado en tu presente, sino te desprendes de todo eso no lograrás avanzar en tu vida. Es momento de creer un poco más en ti y de ir por esos planes o proyectos que quieres y deseas, ya no dejes nada para otro día y pon toda la carne en el asador para que todo se te dé a salir de boca. Si tienes pareja momento de poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde se dirige la relación ya han perdido mucho el tiempo. Tus números de la suerte para esta semana serán el 2, 21 y 78. No permitas que amores del pasado retornen pues te causarán problemas en caso de tener ya una nueva relación, la vida da muchas vueltas y tarde o temprano pondrá a cada uno de tus enemigos en su lugar.

TAURO

Noticia inesperada de ex amor está por llegar. Debes no llevar la vida tan aprisa o de lo contrario podrías pasar por situaciones muy difíciles en la que podría surgir un accidente. Un amor de una noche aparecerá en cualquier momento. Va a surgir un embrazo dentro de la familia y con las muchas bendiciones para ti y los tuyos. Cuidado con tu alimentación se te va a hacer bolas el engrudo porque le estas echando demasiado a la piñata, bájale a los refrescos y a las harinas. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues podrías dañarte a ti mismo y sentirte decepcionado de ti y de lo que has hecho o has logrado. Momento de cambiar esos aspectos negativos que no le agradan o gustan a tu pareja en caso de tener, si quieres que las cosas mejores debes de poner todo de tu parte. No mal gastes el amor en personas que no lo valoran quién eres y lo que tienes por dentro, despídete y cierra ciclos de tu pasado para que no te sigan shingando o afectando tu vida. Tus números de la suerte son el 13, 45 Y 89.

GÉMINIS

Momento de poner los pies en la tierra y dejar de vivir en el cielo, tienes que aplicarte para lograr materializar todo lo que quieres, deseas y necesitas en tu vida para estar bien y ser feliz. No des pie a que te metan en chismes y más si es información falsa, aprende a buscar situaciones que te ayuden a mejorar en el área económica o en la que desees. Amores muy importantes comenzarán a aparecer y con ellos grandes cambios que te ayudarán a mejorar en muchos aspectos sobre todo en el aspecto económico. Date la oportunidad de cambiar eso que no te deja crecer o te causa conflicto y problema en la vida. Vienen noticias que tienen que ver con un cambio laboral o un viaje que comenzarás a planear, te va a salir de la mejor manera. Tus números de la suerte son el 22, 67 y 56. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantarás con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas. Días de mucha incertidumbre en los cuales pude que exista desconfianza hacia una amistad por la manera en que ha actuado en las últimas semanas contigo.

CÁNCER

Vienen amores muy importantes, deberás de reflexionar mucho sobre lo que ahora quieres y necesitas en tu vida para que no cometas errores. Cuidado con cambios de humor pues sin darte cuenta podrías llenarte de malas energías. Es momento de que te apliques en cuestiones laborales si quieres ver mejoras en el área de lo económico. Momentos de grandes incertidumbres y de ver la vida de otra manera pues eres una persona muy desconfianza y eso te ha hecho perder a grandes personas. No tengas miedo a enfrentar obstáculos o cuestiones del pasado que te hicieron mucho daño. Tus números de la suerte son el 15, 34 y 61. Prepárate para un viaje pues está por suceder en poco tiempo y te la pasarás de lo mejor solo tienes que ser más cuidadoso con cuestiones económicas para que no te afecten a finales de este mes. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta pues podrías volver a caer en cuestiones doloras que ya caíste antes.

LEO

Vienen amores muy importantes en próximas fechas, pero debes ser más selectivo o selectiva pues podrías volver a caer en la misma miércoles que antes. Cuida mucho tu alimentación pues podrías presentar problemas en tu estómago y verte afectado por varios días. Cuidado con amores del pasado que podrían volver afectar o dañarte en estos días. Noticias que tienen que ver con la economía y que serás buenas y te ayudarán por ciertas compras que tienes en mente realizar. Es momento de poner las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían estar perdiéndose en su relación debido a la monotonía, celos y chismes que viene por terceras personas. Hay movimientos importantes en tu vida que son necesarios para que cambies tu forma de ser y tu forma de pensar pues has estado cometiendo error tras error. Tus números de la suerte son el 11, 24 y 91. Recordarás una persona de tu pasado que no está ya contigo en estos momentos. Trata de mentalizar lo que quieres y ve tras ellos. Vienen días en que nos sabrás qué camino seguir y te molestarás contigo mismo. Te vienen noticias muy importantes a tu vida solo pon mucha atención para que no te pierdas en el camino.

VIRGO

No dejes que comentarios en tu trabajo te pongan de malas, deja que ladren todo lo que quieren y que te valga madre sus comentarios pen$dejos que solo buscarán chi#ngarte o hacerte pasar un mal momento. Cuidado con un golpe o caída que podría suceder en estos días y hasta podrías ir a parar al hospital. Next no es tiempo de lamentaciones, la vida te pondrá en charola de plata lo que es para ti. Ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entraras en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta. Un amor muy importante comenzará a taladrar tu cabeza si esa persona no está contigo no te preocupes que los tiempos de Dios son perfectos y cada cosa sucede por una razón. Cuidado con pérdidas de objetos o problemas con aparatos eléctricos con los cuales tendrás problemas o se podrían descomponer. Tus números de la suerte serán el 46, 89 y 55. Traerás mucha suerte en cuestiones de metas y proyectos así que pon la carne en el asador que pronto verás la luz en cuestiones económicas por las que pudiste haber pasado. Momento de expresar y decir lo que sientes sin que nadie te intimide.

LIBRA

Debes ser más inteligente y saber de qué manera actuar para que puedas lograr tus metas objetivos. La vida te dará una sorpresa, pero pon muchísima atención y precaución porque podrías andar distraído o distraída al punto de que alguien más la aproveche mejor que tú. Amores de una noche presentes y si tienes pareja mejoras bastante buenas inclusive oportunidad de embarazo en caso de estarlo intentando. No tengas miedo de poner a esas personas en su lugar pues sino lo haces ellos lograrán manipularte y hacerte pasar un momento nada agradable. Es momento de creer y confiar en tus sueños y metas, ya no es momento de quejarte y limitarte pues tienes todo para salir adelante y lograr lo que quieras y te propongas. Tus números de la suerte serán el 23, 56 y 77, pon mucha atención a lo que quieras realizar pues esos números te ayudarán en lo que quieres o deseas. Recuerda que quien no habla Dios no lo oye, si hay algo que no te parezca dilo y no te quedes con ganas de expresarlo. Cuida más tu salud pues se ve un escenario complicado y podrías caer en situaciones que tienen que ver con problemas en espalda y rodillas.

ESCORPION

Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío y la has descuidado demasiado en todos los sentidos. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malentendidos. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. Tus números de la suerte son el 34, 71 y 46 así que pon muchísima atención. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí así que cuando despiertes anótalos. Tus proyectos se consolidarán si así lo quieres y deseas y sobre todo si le pones las ganas que se requieren. Empezarás a planear algún viaje. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad.

SAGITARIO

Es probable que en el mes de marzo te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. Planearás un viaje con una persona especial y te la pasarás a toda madre. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio y que te dejará grandes ganancias. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada que la vida es muy corta. Si tienes pareja es probable que vengan pleitos por dinero o falta de tiempo para la relación, pon las cartas sobre la mesa es momento de hablar sin mascaras con tu pior es nada y decir las cosas como son. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Algunas veces te atontas mucho pues no piensas y solo actúas. Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. Se le va a caer el teatrito a quien estaba jugando contigo. Aprende a no dejar ir a las personas que te han demostrado con hechos lo importante que eres para ellos, aprende a disfrutarlos y darles lo que recibes.

CAPRICORNIO

Cuida mucho como actúas con las personas que quieres pues podrías andar de un humor que ni tu santa madre te aguante y herir a quien ni la debe ni la tema. Números de suerte son el 21, 56 y 11. Te vienen chismes por parte de familia, debes aprender a no contar tus planes o de lo contrario se te van a caer debido a la envidia de otras personas. Mujer de piel blanca te meterá en problemas bien graves así que ponte bien perra. Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que has buscado. Un evento social o salida con amistades se aproxima y te la pasarás a toda madre. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más hijo de la shingada pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti lo que quieren. Una fiesta o evento se aproxima esta semana, te vas a enterar que te han reemplazado. Movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo. Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado y no para comer o vivir lo mismo. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más pues eso te va a ayudar mucho en un futuro y no volverás a pasar necesidades.

ACUARIO

Deja que la vida te llene de sorpresas, viene un ciclo lleno de armonía que te va a dejar grandes cosas. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Tus números de la suerte son el 08, 29, 61. Comenzarás una etapa con muchos cambios sobre todo en maduración. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Tu fregado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cajeteas bien gacho pues ni tú te aguantas. Pagarás cada golpe que has dado a quien no lo merecía, recuerda que el karma es canijo cuando menos acuerde te va a llegar tu hora, así como a quienes te dañaron. Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros. ¡Un amor del pasado volverá a mermarte la existencia, ya sabes, no te enganches con la misma mierda, Next!!! Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas.

PISCIS

Un familiar podría sufrir una recaída en estos días así que pon atención. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado, debes de ser mucho más selectivo en esos aspectos. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto muy insensible y has hecho a un lado los buenos momentos. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos de amors. Días muy complicados, quizás pases momentos muy tristes y te cueste trabajo levantarte, pero en la medida que pasen los días aprenderás grandes lecciones. Cuida tu carácter está de la shingada podrías lastimar a quien tanto quieres. Tus números de la suerte son el 03, 49, 79. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada o te meterás en raves problemas. Que te valgan comentarios negativos de otras personas que ni qué hacer tienen. Estás en tu ciclo muy bueno pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo.