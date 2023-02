Thibaut Courtois y Alisson Becker regalaron groseros goles en el primer tiempo del Liverpool vs. Real Madrid (Videos)

En un frenético partido entre Liverpool y Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, Thibaut Courtois y Alisson Becker tuvieron groseros errores que terminaron en anotaciones para el contrario.

El primero llegó en el minuto 14 cuando Dani Carvajal desarmó un ataque red cortando un balón que despejó hacia los predios del portero belga, quien recibió la esférica en dos tiempos. Tras el primer contacto, la pelota dio en la rodilla del meta y quedó servida para Mohamed Salah. El egipcio no perdonó y anotó el 2-0.

A costly mistake by Thibaut Courtois makes easy work for Mo Salah!#UCL #LFC



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/rOEpoCrydy — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

Luego del descuento de Vinicius Jr. gracias a una jugada que se inventó el brasileño cuando recortó por izquierda, ingresó al área y soltó un riflazo que se coló en el segundo poste; Becker cedió 15 minutos después el empate para el Madrid. Absolute MAGIC from Vini Jr. 🤯



This match is INSANE! #UCL



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/Z1w4WMsbbC— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

En un balón largo al número 20 blanco, el portero de la ‘Canarinha’ quiso despejar y lo terminó estrellando en la humanidad de Vini. La pelota se terminó colando y las acciones empatado. Vini Jr. brings the match level! #UCL



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/sXlfu7Vsy7— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

Los locales ejercieron una presión asfixiante en los primeros minutos y se vio reflejado en el marcador rápidamente con el gol inicial del uruguayo Darwin Núñez a pase de Salah en el minuto cuatro. El encuentro también ha estado marcado por el estado del césped, el cual ha propiciado varios resbalones de los futbolistas. OH MY! 😱



What a goal from Darwin Nunez! #UCL #LFC



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/pA38TfM8Wc— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

**