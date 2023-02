“Criaturas realmente extrañas”: telescopio James Webb identifica galaxias tan masivas que cuestionan nuestra comprensión sobre el Universo

El telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) de la NASA ha detectado nuevas galaxias tan masivas que podrían redefinir nuestra comprensión sobre su formación y sobre el origen del Universo, según se detalla en un estudio publicado este miércoles por la revista Nature.

El nuevo hallazgo, basado en el primer conjunto de datos del JWST publicado por la NASA el pasado julio, revela la existencia de seis enormes galaxias tempranas de una masa equivalente a entre 10,000 y 100,000 millones de veces la de nuestro Sol, y que son tan maduras como nuestra Vía Láctea, existentes entre 540 y 770 millones de años después de que el Big Bang diera inicio al Universo hace 13,800 millones de años.

