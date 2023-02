Liam Neeson revela la razón por la que no aceptó interpretar al agente secreto “James Bond”

Liam Neeson es conocido por varias películas de acción como “Battleship”, “The A-Team” y la saga de “Taken”, pero a mediados de la década de los 90 sus trabajos se centraban en filmes de corte independiente; ahora ha dado a conocer que en aquel tiempo -cuando nominó al premio Oscar por el filme “Schindler’s list”– le fue propuesto interpretar al agente secreto James Bond, para sustituir al actor Timothy Dalton.

En una entrevista con Rolling Stone el actor irlandés habló al respecto: “Conozco a los Broccoli (productores de las cintas de James Bond). Revisaron un buen número de actores. Acababa de estrenarse “Schindler’s list” y Barbara Broccoli me había llamado un par de veces para preguntarme si estaba interesado, y dije: ‘Sí, me interesaría’. Y luego mi encantadora esposa (Natasha Richardson), Dios tenga en su gloria, me dijo mientras filmábamos “Nell”: ‘Liam, quiero decirte algo: si interpretas a James Bond, no nos vamos a casar'”.

Finalmente Neeson no interpretó al agente secreto -el rol fue para Pierce Brosnan-, pero a partir de ahí molestaba en broma a su esposa entonando las notas del tema de James Bond y fingiendo que le apuntaba con una pistola: “Ella me dio un ultimátum. ¡Y lo decía en serio! Vamos, en esas películas están todas esas hermosas chicas de varios países metiéndose y saliendo de la cama. ¡Estoy seguro de que gran parte de su decisión se basó en eso!”, finalizó.

También te puede interesar:

-Liam Neeson critica el rumbo que ha tomado la saga de “Star Wars”

-Así se siente Liam Neeson sobre la decisión de su hijo de quitarse su apellido