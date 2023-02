¡Lo hace de nuevo! Lucero sorprende sin una gota de maquillaje y con cutis de infarto

Lucero mantiene el título de ‘La novia de América’ por una razón: su cercanía con el público. Y es que a través de redes sociales, la famosa se ha dedicado a fortalecer su relación con los fanáticos que la siguen desde el día uno.

Es justo a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de temas como “Vete con ella” y “Llorar” se dio la oportunidad de abrir su corazón y mostrarse como pocas veces antes, sin una gota de maquillaje y sin filtros.

Desde sus historias, Lucero lució muy sonriente y cómoda en su propia piel desde la comodidad de su habitación. La famosa no tuvo miedo de mostrarse tal y como luce a sus 53 años de edad.

Lucero vía Instagram Stories pic.twitter.com/QfQRZmC8KZ — Miss News (@MissNews5) February 22, 2023

“Buenas noches, con el pelo castaño y sin pintar, sin filtro y así… confieso que no me atreví a postearla en fijo por aquello de los criticones”, escribió la ex pareja de Manuel Mijares para acompañar la fotografía que no tardó en dar la vuelta al mundo.

Es así como Lucero vuelve a dejar clara su postura de amor propio y demuestra no tener miedo a mostrarse tal y como es, a pesar de los detractores.

Como era de esperase, esto no evitó que decenas de internautas retomaran la fotografía para difundirla en plataformas como Instagram y Twitter, donde la artista mexicana se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital.

“La más linda”, “Nunca cambias”, “Eres preciosa así”, “Mi favorita por ser tan real”, “Guapa” y “Gran ejemplo para tu hija”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

