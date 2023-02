Los mejores monitores de bebés de 2023

Hemos probado modelos de Nanit, Owlet, Vava, V-Tech, y otras marcas líderes. Estos son los que se destacaron en cuanto a facilidad de uso, privacidad, y seguridad.

Algunos monitores de bebés, como los modelos probados por CR de Vava y Eufy (primer plano, izquierda) vienen con pantallas independientes para vigilar al bebé, mientras que otros monitores como el Miku Pro Smart (derecha) envían el video a una aplicación del teléfono.

La paternidad es un trabajo de 24 horas al día y, como la mayoría de los padres se dan cuenta enseguida, uno no está fuera de servicio ni siquiera cuando el bebé duerme. Ahí es donde resulta útil un monitor para bebés, que ayuda a los padres y cuidadores a vigilar discretamente a un pequeño que duerme… o que acaba de despertarse. Porque para muchos bebés, abrir la puerta de la habitación es un llamado automático a despertarse.

Consumer Reports acaba de probar 10 de los monitores para bebés más populares del mercado, de Eufy, Microsoft, Owlet, Vava, VTech y otras marcas conocidas. Su precio oscila entre los $40 y los $400, pero nuestros evaluadores encontraron poca relación entre el costo y el rendimiento. Puedes conseguir uno bueno por menos de $100.

Casi todos los monitores de bebés tienen una cámara y un micrófono que permanecen en la habitación del niño (actualmente hay un solo modelo que cuenta únicamente con audio en nuestras calificaciones de monitores de bebés). Muchos modelos también permiten hablar con el niño a través del monitor o incluso reproducir una canción de cuna. Normalmente, si tienes más de un niño pequeño, puedes comprar una segunda cámara que podrás vigilar en la misma pantalla. La mayoría de los monitores de bebés pueden usar una función de infrarrojos que permite ver al infante incluso cuando la habitación está oscura, aunque sea en blanco y negro.

A la hora de ver el video, los monitores de bebés se dividen en dos grandes categorías. Algunos modelos transmiten el sonido y las imágenes por ondas de radio a una unidad receptora que puedes llevar contigo de una habitación a otra. El segundo tipo de monitores de bebés no incluye receptor, sino que se conecta a una red WiFi y envía el audio y el video a través de Internet a los servidores del fabricante y, a continuación, a tu celular. Cada tipo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Los modelos que usan el teléfono móvil como pantalla son muy cómodos, ya que la mayoría de nosotros llevamos el teléfono siempre encima. Si tienes una cita por la noche o estás en el trabajo, puedes ver directamente cómo está tu bebé, en vez de tener que preguntarle al cuidador.

Sin embargo, los monitores de bebés que vienen con una unidad de visualización independiente tienen una ventaja en cuanto a la seguridad. La señal de video permanece en tu casa. Eso significa que hay menos posibilidades de que la señal sea pirateada, algo que ocurre de vez en cuando, aunque es raro. Además, el fabricante tampoco puede acceder al video ni a otra información que pueda obtenerse del dispositivo.

Consumer Reports evaluó los monitores de bebés en función de factores como la facilidad de uso y la calidad del video. Pero a los monitores conectados a Internet los sometimos a evaluaciones adicionales debido a sus riesgos potenciales. La mayoría de ellos obtuvieron calificaciones intermedias en seguridad frente a posibles pirateos y en privacidad, es decir, en la forma en que las compañías recopilan y manejan los datos de los dispositivos.

Seguridad y privacidad: Nuestros resultados

Para evaluar la seguridad, nuestros evaluadores usaron el mismo protocolo que empleamos para las cámaras de seguridad inalámbricas. Solo el Nanit Pro, el Owlet y el Motorola VM64 (el único modelo que probamos con pantalla independiente y capacidad para teléfonos inteligentes) obtuvieron buenas puntuaciones en seguridad. Pero ninguno de estos 3 monitores está a la altura de las cámaras de seguridad mejor calificadas por CR.

Los problemas de seguridad más comunes que encontramos fueron reglas de inicio de sesión poco seguras, lo que significa que no todos los dispositivos requieren contraseñas complejas o autenticación de múltiples factores. De hecho, Motorola, Owlet y Lollipop ni siquiera admiten la autenticación de múltiples factores, que puede ser una protección importante para evitar que alguien acceda a tu cuenta si consigue tu contraseña.

También encontramos vulnerabilidades de seguridad de riesgo relativamente bajo que eran específicas de ciertos modelos, y nos pusimos en contacto con las compañías implicadas. Las empresas abordaron los problemas, con la excepción de Lollipop, que nunca respondió a los repetidos intentos de Consumer Reports de ponerse en contacto. La vulnerabilidad de Lollipop era un poco más grave que las demás. Sin describirla en detalle, podemos decir que la vulnerabilidad podría permitirle a un atacante sofisticado y decidido tomar el control de manera remota de ciertas funciones del dispositivo.

En cuanto a la privacidad, solo algunos de los fabricantes proporcionaron información clara en la documentación de usuario sobre cómo recopilan y utilizan los datos, y cuánto tiempo los conservan. Sólo tres compañías -Motorola, Nanit y Owlet- dicen que permiten obtener una copia de los datos recopilados durante la instalación y el uso de sus monitores de bebés. Por otro lado, todas las compañías, salvo Miku, dicen que puedes ponerte en contacto con ellas para pedirles que borren los datos que han recopilado.

En general, solo un dispositivo conectado a Internet -la cámara Nanit Pro- obtuvo una calificación lo suficientemente alta en seguridad y privacidad, en combinación con sus otras puntuaciones, como para ganarse una recomendación general de CR.

Si decides optar por la comodidad de un dispositivo conectado a un teléfono inteligente, aquí tienes algunos pasos sencillos que puedes seguir para que sea más seguro.

Activa la autenticación de múltiples factores (MFA, por sus siglas en inglés). Solo los monitores de bebés Miku y Nanit ofrecen esta función, que en realidad debería ser estándar en cualquier dispositivo conectado o cuenta en línea importante. La MFA puede evitar que alguien que consiga tu contraseña acceda a tu cuenta. Una vez que la hayas configurado, también recibirás una advertencia si alguien con tus claves intenta iniciar sesión desde un nuevo dispositivo.

Usa una contraseña compleja. Algunos dispositivos te permiten usar una contraseña corta de 6 caracteres, pero nuestros expertos en privacidad te recomiendan que uses al menos 8 caracteres con una mezcla de letras, números y otros caracteres. (Consulta nuestras Algunos dispositivos te permiten usar una contraseña corta de 6 caracteres, pero nuestros expertos en privacidad te recomiendan que uses al menos 8 caracteres con una mezcla de letras, números y otros caracteres. (Consulta nuestras calificaciones y guía de compra de gestores de contraseñas ).

Actualiza rutinariamente el firmware (programa informático) del dispositivo. Los modelos Miku y Motorola que hemos probado pueden realizar actualizaciones automáticas, pero los modelos de Lollipop, Nanit y Owlet requieren que lo hagas manualmente. Nuestros expertos sugieren que compruebes y realices actualizaciones del firmware una vez al mes para estar al tanto de las correcciones y mejoras de seguridad.

Seguridad física

Algunos padres, con la esperanza de tener una mejor visión de su hijo dormido, podrían instalar sin querer un monitor de bebé de forma insegura.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CSPC, por sus siglas en inglés) advierte a los padres de que nunca coloquen un monitor en la cuna del bebé ni lo monten en las barandales de la cuna. Y, lo que es más importante, asegúrate de que los cables eléctricos estén al menos a 3 pies de la cuna para reducir el riesgo de estrangulamiento, aunque el bebé sea muy pequeño. Algunos de los modelos que hemos probado vienen con un conducto de plástico que puede ayudar a sujetar el cable.

Los fabricantes de los monitores Miku y Nanit que evaluamos afirman que estos productos pueden rastrear la respiración o los movimientos del bebé y enviar una alerta al teléfono móvil. Además, el monitor para bebés Owlet que probamos viene con una media que supuestamente controla la respiración y el nivel de oxígeno del bebé. Consumer Reports no intentó evaluar ninguna de estas funciones.

Características que debe tener un monitor de bebés

A continuación encontrarás funciones útiles que se pueden encontrar en muchos monitores para bebés.

Resolución de pantalla HD: Todos los monitores de video que probamos tienen cámaras (y pantallas, en el caso de los modelos que no son para teléfonos inteligentes) a color, aunque en la oscuridad, cuando se usa el modo infrarrojo, transmiten en blanco y negro. La resolución varía entre los 320p granulados y los 1080p de alta definición, pero hasta los modelos de baja resolución son adecuados para ver lo que hace el niño.

Comunicación bidireccional: Todos los monitores de bebés tienen comunicación bidireccional, que no solo permite oír los ruidos del niño, sino también responderle de forma que pueda tranquilizarlo.

Varias cámaras: Todos los modelos que hemos probado, excepto el VTech, ofrecen la opción de comprar cámaras adicionales que alimentan la misma pantalla, lo que puede ser útil si tienes más de un niño pequeño.

Sensores de temperatura: Los modelos que hemos probado pueden informar sobre la temperatura de la habitación del niño. Algunos también agregan una lectura de la humedad, lo que puede ser útil, por ejemplo, si estás usando un vaporizador o humidificador en la habitación de un niño enfermo.

Monitores para bebés con video recomendados

