Sin ropa interior Demi Rose se muestra muy sensual brindando junto al mar

Demi Rose nunca indica al momento de publicar fotos en Instagram el lugar donde se encuentra, y para entonces ya está viajando hacia otro de sus destinos. Quizá por ello tituló como “recientemente” una colección de imágenes que compartió en esa red social, destacando una en la que aparece brindando junto al mar antes de disfrutar su desayuno. Para la ocasión usó tan sólo una bata dorada, con la que dejó ver que no llevaba ropa interior.

La bella modelo e influencer británica también presumió su minicintura al usar un corset de color rojo intenso, que combinó con botas y una falda a cuadros. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Soñando despierta en medio de las flores, por un par de horas”.

A Demi siempre le han gustado las flores, y recientemente celebró el Día de San Valentín posando junto a decenas de ramos de rosas rojas y luciendo su figura en sexys atuendos. Todo ello encantó a sus fans, y se reflejó en los más de 225,000 likes que acumularon esas fotos. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

