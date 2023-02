“No sé si volveré a atajar un penal”: Dibu Martínez habló sobre la posibilidad de que FIFA prohíba el acercamiento del portero al jugador que lo cobrará

Emiliano Martínez, mejor conocido como “El Dibu”, pero también como el héroe de la final del Mundial de Qatar 2022 por atajar una jugada clara de gol al final del partido y detener un penal en la prórroga, fue cuestionado sobre las nuevas reglas que la FIFA podría imponer a los guardametas al momento de cobrar un penal y sorprendió su respuesta.

Vale recordar que la FIFA analiza la posibilidad de prohibir a los porteros acercarse a los cobradores e interactuar con ellos antes de ejecutar un penal, con lo que muchos de los guardametas perderían la ventaja que les da el juego sicológico que muchos emplean para poner nervioso al rival al decirle ciertas cosas o condicionar su disparo anticipándoles que se lanzarán a cualquiera de los dos lados de la portería para bloquear el disparo.

A esto el Dibu Martínez, quien con su polémico comportamiento fue quien originó esta discusión en las altas esferas del fútbol, le restó importancia, ya que sabe que no quedará de otra más que adaptarse, porque así son las reglas y no es la primera vez que se incorpora o modifica una.

“Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”, expresó en entrevista para ESPN.

Hablando de su rendimiento en la selección, y principalmente en los penales, que fue clave para que Argentina ganará el Mundial y la Copa América, donde solo en la semifinal atajó 3 cobros a Colombia, demostró que le tiene sin cuidado si se adapta o no, ya que con su característico descaro mencionó que ya cumplió dándole dos de los campeonatos más importantes del mundo a su selección y que podría pasar 20 años sin volver a detener un cobro desde los 11 pasos, porque ya lo hizo en el momento indicado.

“Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. No sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”, acotó.

Y recordando su máximo logro profesional, que fue ganar la Copa del Mundo, el cancerbero albiceleste recordó con cariño que fue un logro colectivo, donde varios jugadores sacaron lo mejor de sí en momentos clave, como Alexis Mac Allister y Ángel Di María en la final, además de, por supuesto, Messi en todos los encuentros.

“Lo logramos a nivel colectivo. Muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura, chicos que jugaban su primer mundial incluyéndome a mí, supimos sacar la presión a un lado y disfrutar. Obviamente el 10 nos ayudó en cada partido, le decía a Messi que parara de ganar Man of The Match porque lo ganaba todos los partidos, le decía que dejara algo para los pobres (risas). Lo ayudamos y lo acompañamos muy bien, mismos jugadores como Angelito Di María que no había jugado la semifinal ni los cuartos de final y en la final fue nuestro mejor jugador. Necesitas esa gente que se destaque en momentos claves, (Alexis) Mac Allister como jugó en la final y yo cuando salió Di María de la cancha lo aplaudí internamente porque creo que él nos dio la final del mundo”, concluyó.

