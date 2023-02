Ricardo Peláez arremete contra la Federación Mexicana de Fútbol y considera que internamente es un “desmadre”

En las últimas horas la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), dio un giro inesperado. Cuando parecía que se comenzaban a afianzar bases de cara al nuevo proceso del fútbol mexicano, Yon de Luisa decidió dar un paso al costado como presidente de la FMF. La falta de continuidad y los constantes cambios dentro de la federación tuvo a su primer detractor: Ricardo Peláez.

El exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara cuestionó la desorganización en las entidades federativas del fútbol mexicano. Yon de Luisa es el responsable de iniciar un nuevo proceso con Diego Cocca en el banquillo, pero en mayo de este año no estará en la presidencia para respaldarlo.

“Cuando vienes de un fracaso como lo que pasó en el Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor como estaba“, dijo Peláez a TUDN.

ESTO ES UN DESMADRE… @RPELAEZ9 😰



✍️ La mesa analiza la renuncia de Yon de Luisa, y coinciden en la falta de organización y proyecto en la FMF ❌



🔴 En vivo TUDN pic.twitter.com/HBpeGmKs7e — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 23, 2023

El exdirectivo del Rebaño Sagrado describió un preocupante presente desde el punto de vista institucional. Incluso, Peláez calificó de “desmadre” los problemas de orden dentro de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunidad entre todos. Es difícil. Del lado del micrófono es más fácil cuestionar cosas cuando no tenemos información, empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión es que esto es un desmadre“, agregó. La Federación Mexicana de Fútbol informa sobre la decisión del Ing. Yon de Luisa.



Lee más: https://t.co/EGesOHQn7Y#FMFporNuestroFutbol pic.twitter.com/Dv7S8iaRxq— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 22, 2023

Yon de Luisa, por medio de la entidad federativa, informó la decisión de no postularse a las elecciones de la federación para el periodo de 2023 a 2026.

