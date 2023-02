“¿Cómo va allá en Pachuca?”: la curiosa historia del Chaco Giménez y Lionel Messi

Christian Giménez fue uno de los grandes futbolistas qué pasó por la Liga MX. El Chaco marcó su huella en el territorio mexicano. Su gran rendimiento lo llevó a la Selección Albiceleste dirigida por Diego Armando Maradona. En una convocatoria, Giménez tuvo que ser compañero de Lionel Messi. El Chaco reveló una anécdota de “La Pulga”, en 2010, que lo conmovió.

“Para la gente que no sabe, o que no vive una concentración de un equipo de fútbol, tú vas con tu compañero de cuarto a todos lados. Vas al almuerzo, vas al entrenamiento, vas al hotel, te acuestas a dormir, convives, hablas”, contó Giménez para el programa Charla de vestidor.

Chaco Giménez fue compañero de concentración de Lionel Messi. Diego Armando Maradona los había convocado a la Selección Argentina para jugar 2 partidos de Eliminatorias. Esto cuenta sobre Leo el exjugador de Cruz Azul.



Para sorpresa del Chaco, Lionel Messi sería su compañero de habitación. El futbolista del Pachuca estaba muy complacido de tener de compañero a la joven estrella del FC Barcelona. Pero el tema de la anécdota de Giménez tiene que ver con que Messi sabía de su carrera y le preguntó por Pachuca.

“Yo estaba en una cama y Messi estaba en la otra. El mejor jugador de todos los tiempos estaba al lado mío. Increíble, yo no lo podía creer porque aparte me conocía, y me preguntó, ‘¿cómo va allá en Pachuca?’”, cuestionó Messi.

Esta historia formaba parte de la argumentación de Christian Giménez por su devoción sobre Lionel Messi. Aquel simple gesto fue suficiente para que el Chaco se declarara Messista para toda la vida. “Por eso yo digo, yo no soy del Barcelona. Yo soy Messista, yo quiero que le vaya bien a Messi”, concluyó.

