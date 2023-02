Hugo Sánchez quedó dolido con Cruz Azul: el Pentapichichi se molestó por cómo gestionaron su candidatura en La Máquina

Cruz Azul salió de Raúl “Potro” Gutiérrez por los malos resultados en este inicio de la Liga MX. Muchos nombres fueron postulados para reemplazar al entrenador, pero Ricardo Ferretti se habría quedado con el puesto. Sin embargo, entre los candidatos estaba Hugo Sánchez, leyenda del fútbol mexicano que quedó molesto por la forma en que La Máquina eligió al “Tuca”.

El “Pentapichichi” reconoció que quedó algo dolido por la gestión de la directiva de Cruz Azul. El exjugador del Real Madrid esperaba una llamada de vuelta para que se le informase de que no sería elegido como el entrenador de La Máquina.

“Lo que sí me llamó la atención: lo normal es (después) que te inviten para hacer una entrevista de candidatos un equipo grande tiene que llamarte antes de que salga en los medios que el encargado en dirigir es fulano de tal“, dijo Hugo Sánchez en Fútbol Picante.

"MUCHA SUERTE A CRUZ AZUL Y A FERRETTI" 😮



"Tristemente no me llamaron, ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era 'Tuca'" 🔥@hugosanchez_9 habló sobre el inminente nombramiento de Ferretti como DT de la Máquina.#ESPNenStarPlus



Vía: @SportsCenter_nt pic.twitter.com/jGi4VwDxl9 — Futbol Picante (@futpicante) February 22, 2023

Cruz Azul, un equipo chico desde la administración

En este sentido, Sánchez lanzó algunas indirectas en las que insinuó que Cruz Azul no es un equipo grande, principalmente por la forma en la que se maneja diplomáticamente. Pero a pesar de su molestia, “Hugol” tuvo buenas palabras hacia Ricardo Ferretti.

“Los equipos grandes se conforman de esa manera. Estoy acostumbrado a (clubes como) Real Madrid, Atlético de Madrid, y la diplomacia, categoría y clase lo que te va distinguiendo por ser un equipo grande (…) La decisión que tomó Cruz Azul me parece acertada. Hay que desear suerte tanto a Tuca como a Cruz Azul“, indicó. 🚂💙 Ricardo Ferretti se convertirá en el próximo técnico de Cruz Azul. Después de varios rumores, llegará a su séptimo club en México…



¿Es el entrenador ideal para la Máquina? 🤔



❤️ Sí, tiene la experiencia y talento.

🔄 No, su estilo no sirve para el equipo. pic.twitter.com/unBfEoliHp— AS México (@ASMexico) February 22, 2023

