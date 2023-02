Cruz Azul pensaba en delanteros estrellas en medio de una deuda millonaria con Juan Reynoso

En el mercado de traspasos, Cruz Azul fue uno de los equipos del fútbol mexicano que más ruido generó. El conjunto Cementero esperaba contratar a jugadores de la talla de Luis Suárez, Radamel Falcao García y Enner Valencia. Pero antes de pensar en rimbombantes traspasos, el club todavía tendría una deuda pendiente con su ex entrenador, Juan Reynoso.

La Máquina quería traer una pieza de renombre en la delantera, pero administrativamente aún tenían problemas vinculados al sistema financiero del club. Desde hace algunos meses atrás se conoció la disputa entre Cruz Azul y Juan Reynoso por un dinero que, en teoría, el club le debería pagar al peruano por sus servicios. Pero actualmente el problema persistiría y la deuda continúa.

“Aún tiene temas económicos con el entrenador que les dio el título y con toda la directiva que operaba en diferentes áreas en ese momento y que hasta la fecha no han podido solucionar”, reveló el periodista Ruben Rodríguez en su columna de opinión.

¿Cuánto dinero debe Cruz Azul?

Desde 2022 se ha venido ventilando este caso. Juan Reynoso tenía un salario de $2.6 millones de dólares al año. Sin embargo, el club decidió acabar con sus servicios antes de que finalizara el contrato por el bajo rendimiento deportivo del club. En ese caso, la directiva de La Máquina estaría obligada a pagar una cantidad que ronda los $1.5 millones de dólares correspondientes al tiempo que restaba de contrato.

Este dinero no se ha cancelado porque, según lo detallaba la institución meses atrás, el cierre de contrato habría sido por mutuo acuerdo. Pero Juan Reynoso ha alegado que este desenlace no habría sido de esa forma y por eso aún exigiría su parte del dinero. View this post on Instagram A post shared by Juan Reynoso (@juanreynoso.dt)

