“La MLS superó a la Liga MX”: Juan Reynoso le manda un fuerte dardo al fútbol mexicano

El fútbol mexicano recibe halagos, pero también duros golpes y críticas. Dani Alves comparó la calidad de la Liga MX con el nivel exhibido en la Serie A de Brasil. Pero no todos están de acuerdo con la concepción del jugador de Pumas de la UNAM. Juan Reynoso, seleccionador de Perú considera que el fútbol mexicano fue dejado atrás por la MLS.

El balompié azteca ha sido comparado históricamente con el nivel del fútbol en Estados Unidos. La Liga MX y la MLS poseen los clubes más potentes de Concacaf, pero en el duelo personal es donde comienza la polémica. Para Juan Reynoso, ex entrenador de Cruz Azul, el temido fútbol mexicano fue desplazado por el soccer.

“La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña“, aseguró el seleccionador peruano en una rueda de prensa efectuada en la Villa Deportiva Nacional de Lima.

Una clara muestra que podría respaldar la teoría de Reynoso se puede encontrar en los últimos resultados de los equipos estadounidenses en la Liga de Campeones de Concacaf. Ahora bien, un gran medidor entre ambas ligas se desarrollará en el próximo verano cuando se inicie la ambiciosa Leagues Cup.

“(La MLS) empieza a ser el paraíso. Los sudamericanos van a preferir ir a la MLS que al futbol brasileño o mexicano“, concluyó.

