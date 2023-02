Santiago Giménez genera halagos en el fútbol neerlandés

Santiago Giménez es uno de los delanteros mexicanos del momento. Muchos futbolistas aztecas fueron muy jóvenes a Europa, pero tuvieron que regresarse por no haber cumplido las expectativas de sus respectivos equipos. Sin embargo, este no fue el caso de Giménez con el Feyenoord. El ex goleador de Cruz Azul encanta en la Eredivisie.

El nivel del futbolista mexicano ha sorprendido a propios y extraños. El entrenador del Feyenoord, Arne Slot, es una de las personalidades importantes que se han rendido en halagos hacia el “Chaquito”. El estratega destacó la entrega del joven atacante de 21 años de edad.

“Santiago marcó sus goles en México. Ahora está haciendo lo mismo aquí. La intensidad de las competencias es diferente. El holandés es el número seis de Europa, que es un nivel bastante serio. Está haciendo todo lo posible para mejorar cada segundo, llegar a ser”, indicó Slot en rueda de prensa.

Los comentarios de aprobación hacia Santiago Giménez son más que justos. El ex delantero de Cruz Azul ha jugado 28 partidos en la temporada. El joven atacante azteca ha marcado 10 goles. Pero la cuota goleadora del “Chaquito” es mucho más impresionante al resaltar que ha estado cerca de 1,100 minutos en cancha, lo que casi le deja un promedio de un gol por partido.

