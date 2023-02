Rafa Márquez reveló que no le pidió al FC Barcelona que contratara a Julián Araujo

Luego de una extensa novela y minutos de incertidumbre, finalmente se dio a conocer el fichaje de Julián Araujo al FC Barcelona. Distintos medios aseguraban que esta contratación estaba guiada por Rafa Márquez, entrenador del Barcelona Athlétic. Pero el “Káiser” no le quitó méritos a la contratación al asegurar que en ningún momento pidió que le trajeran al lateral mexicano.

El ex lateral de Los Ángeles Galaxy le costó cerca de $4 millones de dólares al conjunto blaugrana. El futbolista de la Selección Mexicana formará parte del FC Barcelona hasta 2026, año en que se acabaría su contrato. Araujo jugará, en primera instancia en el Barcelona Athlétic, club que dirige Rafa Márquez.

“No fue una petición mía, pero estoy encantado de que venga. A Julián ya lo venían viendo desde antes de que yo llegara. Entonces, por cuestiones de que ya lo venían siguiendo se dio esta situación y yo estoy encantado de que pueda estar un tiempo conmigo, luego pasará al primer equipo para que se vaya acoplando y ojalá tenga una linda carrera aquí“, dijo Márquez en rueda de prensa. Official, confirmed. Barcelona unveil Julián Araujo as new signing from LA Galaxy on a three-year and half deal 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB



Contracts and documents signed as the Mexican right back arrived in Barcelona on Thursday. pic.twitter.com/HQUB3PuxEo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

Este club milita en la Primera Federación del fútbol español (tercera división). A pesar de que el “Káiser” comenzó con el pie derecho el torneo, con el pasar de las jornadas ha dejado escapar puntos. Actualmente el Barcelona Athlétic ocupa la séptima posición del Grupo 2. La llegada de Araujo es una gran adquisición y le servirá de rodaje para escalar al primer equipo catalán.

