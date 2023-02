David Faitelson y Ricardo Salinas Pliego tuvieron picante agarrón en Twitter por la actualidad del fútbol mexicano

David Faitelson volvió a ser protagonista de otra polémica en redes socialesuego de tener una fuerte discusión con el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. El tema de la discordia entre ambos fue la situación por la que atraviesa el fútbol mexicano actualmente luego de la renuncia de Yon de Luisa a la FMF.

El pleito tuvo su origen cuando Salinas reveló algunas razones que generaron la salida de De Luisa de la Federación.“Hoy platicamos con Yon de Luisa y nos explicó sus motivos para no postularse para otro periodo al frente de la Federación Mexicana de Futbol, que son: malos resultados de la Selección Nacional en Qatar 2022 y la re-estructura que estamos llevando a cabo en la parte Deportiva de la Federación para mejorar los resultados de Selección Nacional”, explicó a la par de lamentar la renuncia del directivo.

PROBLEMÁTICA EN LA FEMEXFUT



Hoy platicamos con Yon de Luisa y nos explicó sus motivos para no postularse para otro periodo al frente de la Federación Mexicana de Futbol, que son: — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 23, 2023

Salinas también compartió algunas sugerencias las cuales considera que aportarían beneficios al fútbol mexicano. Esto no pareció gustarle a Faitelson y criticó duramente al empresario. “Es indudable indicar que los propietarios del clubes del futbol mexicano piensan con la cartera: Propone Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y quien controla 4 clubes, ‘cerrar la Liga MX, desparecer para siempre el descenso y eliminar las multas’. ¡Qué pena!”, escribió en un tuit.

Es indudable indicar que los propietarios del clubes del futbol mexicano piensan con la cartera: Propone Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y quien controla 4 clubes, “cerrar la Liga MX, desparecer para siempre el descenso y eliminar las multas". ¡Que pena! — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2023

Ya en este punto la controversia estaba servida y ambos sacaron a relucir su explosiva personalidad. Ricardo terminó arremetiendo contra el periodista de la cadena ESPN asegurando que solo sabe vivir de la polémica.

“Que no le dé pena. Pena ser un cabr** que se queja de todo, que su logro más grande es vivir de hacer polémica. Para que vea que me sobran ‘ganas’ a ver qué día nos sentamos a platicar. Ah, pero no se vale decir pendejad**… bueno, poquitas, para que usted pueda hablar de algo”, indicó.

Que no le de pena. Pena ser un cabrón que se queja de todo, que su logro más grande es vivir de hacer polémica. Para que vea que me sobran “ganas” a ver qué día nos sentamos a platicar, ahh pero no se vale decir pendejadas… bueno, poquitas, para que usted pueda hablar de algo 😂 https://t.co/NBrXN52EsN— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 23, 2023

La interacción se hizo larga y ambos continuaron respondiendo los ataques. Por su parte, Faitelson indicó que el fútbol no se manejaba de la forma en la que Salinas lo hacía. Don Ricardo Salinas Pliego: el fútbol no se maneja como usted lo hace – exitosamente, por cierto, en la televisión, en Elektra, en Banco Azteca y demás empresas. El futbol es un tema diferente. Usted y el resto de los dueños saben hacer negocios, pero de futbol no tienen idea”. Don Ricardo Salinas Pliego: el futbol no se maneja como usted lo hace ==exitosamente, por cierto== en la televisión, en Elektra, en Banco Azteca y demás empresas. El futbol es un tema diferente. Usted y el resto de los dueños saben hacer negocios, pero de futbol no tienen idea…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2023

“David dime la verdad, ¿tú si sabes de fútbol? ¿Dónde aprendiste? ¿Cuántos equipos has tenido? ¿Cuántos has administrado? Platicamos, pero de frente y en persona. De expatrón a exempleado, hasta café nos tomamos”, replicó el empresario.

Te puede interesar:

·Yon de Luisa se va de la Federación Mexicana de Fútbol sin poder haber hecho frente a las decisiones de Emilio Azcárraga Jean y otros directivos

·El hombre fuerte para ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es la mano derecha de Emilio Azcárraga Jean

·Ricardo Salinas Pliego arremetió contra David Faitelson por criticar a televisoras: “Te dimos de tragar a ti y a tu familia”

**