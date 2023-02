Siete cosas que debes saber sobre la educación bilingüe

El estado de California se ha comprometido a desarrollar una población bilingüe, al punto que para ello, en 2018 el entonces superintendente estatal de educación Tom Torlakson, lanzó el plan California Global 2030, según el cual para esa fecha, al menos el 50% de todos los estudiantes de las escuelas públicas de jardín de infantes al grado 12, participarán en programas bilingües que conduzcan a la competencia en dos o más idiomas.

Existen numerosos mitos alrededor de la educación bilingüe en Estados Unidos, por lo que aquí se presentan siete aspectos que debes conocer.

La educación bilingüe es más estadounidense que el pastel de manzana

Esta tierra que llamamos Estados Unidos de América fue habitada originalmente por pueblos originales, indígenas, que hablaban cientos de idiomas. La conquista y la colonización que sobrevinieron llegaron en olas, inicialmente en la costa este lo que hizo necesario un sistema educativo multilingüe, con escuelas que apoyaban el mantenimiento de los idiomas heredados para permitir que las familias se conectaran con sus raíces.

Estas escuelas se construyeron para apoyar la conservación del idioma del hogar ancestral. También para enseñar un idioma común, necesario para una interacción exitosa en estas nuevas tierras.

Las primeras leyes que permitieron la educación bilingüe datan de 1839. Pero la idea de preservar las lenguas heredadas tiene una historia que se remonta a antes de la fundación del país. En el primer siglo del nuevo país, en los territorios aparecieron escuelas donde se impartían clases en alemán, español y francés, entre muchos otros idiomas. La política educativa se decidía a nivel local y de esta manera podía reflejar a las comunidades que iban llegando al Nuevo Mundo.

La educación bilingüe o multilingüe es un término amplio, complicado

Inicialmente, se refiere a cualquier programa escolar en más de un idioma. Dependiendo del país, se puede ver de diferentes maneras. Para el Departamento de Educación de California, la educación multilingüe son los programas que “preparan a los estudiantes para el dominio lingüístico y académico del inglés y de otros idiomas”.

Esa definición, que históricamente han sido causa de desafíos legales, maniobras políticas y desinformación en los medios, señala múltiples propósitos. El término educación bilingüe, podría referirse, desde programas bilingües de transición cuyo objetivo es desarrollar el idioma inglés, hasta programas de inmersión bilingüe bidireccional (TWBI), con un enfoque en el bilingüismo total. y alfabetización bilingüe, por lo general a partir del octavo grado. La clave es que muchos de estos programas se enfocan en el estudiante que habla un idioma que no es inglés. Esto volverá a surgir en el siguiente punto.

Educación bilingüe: puede que no signifique lo que uno cree

La naturaleza general del término lleva a que la educación bilingüe tenga múltiples connotaciones.

En los últimos 60 años, el tipo más común de programas de educación bilingüe han sido los programas de transición, cuyo enfoque es la transición al inglés, con poco o ningún énfasis en preservar los idiomas del hogar.

Recientemente, ha habido un aumento en las solicitudes de ingreso a programas de educación bilingüe que admiten el inglés como idioma secundario, agregado a otro, comúnmente el español. La inmersión bilingüe bidireccional (TWBI) se desarrolla en clases con igual número de estudiantes que hablan inglés y un “idioma asociado”, aunque incluso esos modelos varían. En algunos casos la proporción de los idiomas puede variar, mientras que otros son consistente en la división por partes iguales. Algunos programas incluyen a un grupo dentro de una escuela y otros a todos los estudiantes. Si bien las estadísticas no están disponibles para ese tipo específico de programa, sí lo están para otro término clave: Inmersión en dos idiomas (DLI) el término que abarca todos los programas de enseñanza en dos idiomas. independientemente del idioma del hogar de los estudiantes. Los programas DLI se han más que triplicado en la última década. Para obtener más información sobre terminología específica, diríjase al Centro de Lingüística Aplicada, que tiene un valioso glosario de términos.



La versión popular actual de la educación bilingüe tiene su origen en la resistencia durante el Movimiento por los Derechos Civiles

Efectivamente, la lucha por la educación bilingüe y bicultural en forma de inmersión bidireccional en Estados Unidos surgió tanto de éste como de las olas migratorias y los problemas culturales globales.



Además, entre 1960 y 1962, tuvo lugar la Operación Pedro Pan, la mayor migración de menores no acompañados en la historia del hemisferio occidental, que resultó en la evacuación de más de 14,000 niños cubanos de seis a 18 años de edad a Estados Unidos poco después del establecimiento del gobierno de Fidel Castro. Tanto cubanos como estadounidenses creían que ese régimen sería de corta duración, por lo que la educación de estos niños cubanos se basó en la suposición de que pronto regresarían a Cuba para recibir educación en español. En consecuencia, la meta para estos estudiantes no era una inmersión completa en inglés.

En 1963, utilizando una subvención de la Fundación Ford, una escuela primaria de Miami, el Coral Way Elementary, desarrolló un programa que incluiría a aproximadamente el 50% de los niños de habla inglesa y otros tantos de habla hispana. Así nació la inmersión bilingüe bidireccional en Estados Unidos.. El modelo creció y ahora existe en docenas de estados

California ha establecido una iniciativa cuyo objetivo es que el 50% de los estudiantes estén matriculados en programas similares al de la escuela Coral Way para 2030. Los beneficios de este modelo de educación bilingüe se han estudiado una y otra vez y se ha encontrado que tienen beneficios para los tipos de estudiantes.

La educación bilingüe no retrasa el aprendizaje del lenguaje ni intensifica las discapacidades

“Pobrecito (en español en el original), se va a confundir”. Muchas veces se le dice a la gente que el bilingüismo causa retrasos. O que para un niño que sufre de autismo o síndrome de Down, más de un idioma puede confundir o causar mayor retraso. La buena noticia es que la ciencia nos dice que eso no es cierto. Todos los niños, incluidos aquellos con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades, pueden prosperar en entornos bilingües.

La incomprensión del desarrollo del lenguaje bilingüe en los niños puede provenir de fallas en la lógica o en la medición. Si los niños son evaluados en solo un idioma, el resultado podría ser un rango de vocabulario ligeramente más bajo que el de otros. Pero eso ignora el hecho de que en conjunto su vocabulario es completamente diferente, y que la combinación de ambos idiomas arroja un resultado superior al de los hablantes monolingües de inglés. El bilingüismo no causa confusión ni demora., Por el contrario, parece brindar beneficios cognitivos, así como una mayor comprensión social. En el caso de los niños con discapacidades, el acceso a su herencia o lengua materna en los programas de inmersión ofrece una ventaja al permitirles aprovechar el conocimiento lingüístico que ya tienen. A pesar de esto, a los padres de niños con discapacidades a menudo se les recomienda no participar en los programas de inmersión. Esto no coincide con la investigación y es erróneo.

Cuando se trata de educación bilingüe, los residentes de California tienen voz y opciones

California tiene una relación de amor/odio con la educación bilingüe. En 1976, la legislatura estatal aprobó la Ley Bilingüe-Bicultural Chacón-Moscone, que confirió a la educación bilingüe la categoría de derecho para todos los estudiantes. Desafortunadamente, en la década de 1990, el sentimiento antiinmigrante hizo retroceder los derechos de mucha gente. En 1998, los votantes aprobaron la Proposición 227, que prohibió la educación bilingüe en el estado. Esta política dificultó sobremanera el crecimiento y el apoyo a los programas de inmersión, y clausuró los programas de formación docente bilingüe. Afortunadamente, en 2016, los votantes cambiaron de opinión y la Proposición 58 permitió nuevamente impartir educación bilingüe. Actualmente, los 997 distritos escolares del estado tienen la autoridad para determinar el camino que quieren tomar respecto a la educación bilingüe. Ahora, los padres tienen una voz importante. Cada distrito escolar tiene su propio sistema para determinar cómo y cuándo impartir programas enfocados en el idioma, pero son los padres la fuerza impulsora en el proceso. De acuerdo con las políticas actuales, si 30 personas en una escuela solicitan un programa de inmersión, el distrito escolar debe realizar un estudio de la viabilidad de establecer un programa basado en el idioma.

Todos se benefician de la educación bilingüe

Los resultados están aquí. La educación bilingüe beneficia tanto a los estudiantes que solo hablan inglés como a los que solo hablan otro idioma. Múltiples estudios han demostrado el beneficio de la inmersión para quienes hablan los idiomas de su herencia. Así, los niños de habla hispana que participan en los programas DLI en español tienen mejores resultados que sus compañeros que no lo hacen.

Un estudio interesante al respecto ocurrió casi por accidente. Las Escuelas Públicas de Portland, estado de Oregon, tenían tantos estudiantes que solicitaban participar en programas de inmersión idiomática que tuvieron que desarrollar un sistema de lotería. Esto los llevó a analizar los resultados de los programas DLI. Su análisis encontró que todos los estudiantes participantes mejoraron en los puntajes de las pruebas de lectura y puntajes comparables en matemáticas y ciencias. La Universidad de Stanford, por su parte, completó recientemente un estudio longitudinal que encontró que los estudiantes de habla hispana que habían iniciado la inmersión en español hablando principalmente español pudieron reclasificarse como competentes en inglés más rápido que sus compañeros de habla hispana inscritos en programas que no son de inmersión. El promedio de sus calificaciones (GPA) y el puntaje que obtuvieron en los exámenes estandarizados fueron más altos.

Si vive en una comunidad que quiere explorar un programa de inmersión, infórmele a la escuela. Toma tiempo desarrollar los programas, y se requieren recursos, pero es posible establecerlos, especialmente en comunidades que tienen riqueza lingüística. La pandemia de Covid-19 ha afectado a las escuelas públicas y algunas tuvieron que reformar sus programas. El Distrito Escolar Franklin McKinley en San José, California, revisó su estructura académica aprovechando la riqueza de los estudiantes vietnamitas en su comunidad y creó un programa de inmersión vietnamita. En consecuencia, aumentó la inscripción en un momento en que la mayoría de los distritos disminuye. ¿Cambio, crecimiento y sostenibilidad cultural en un solo paquete lingüístico? ¡Sí, por favor!

Marcella Cardoza McCollum es una patóloga bilingüe de lenguaje del habla y profesora asistente en la Universidad Estatal de San José. Sus intereses de investigación se centran en el acceso de poblaciones de estudiantes subrepresentadas a la educación.

Este artículo se publicó inicialmente en inglés en Caló News, aquí.