Consumo diario de marihuana aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca: estudio

Algunos estudios han encontrado que el consumo de marihuana puede tener beneficios para la salud, pero uno más reciente sugiere que el consumo frecuente de esta planta podría derivar en una enfermedad cardiaca.

De acuerdo con un estudio presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología junto con el Congreso Mundial de Cardiología, las personas que consumían marihuana a diario tenían un tercio más de probabilidades de desarrollar una enfermedad arterial coronaria (EAC) que las que nunca habían consumido esta droga.

De acuerdo con la investigación, la EAC es la forma más común de cardiopatía y se produce cuando las arterias que suministran sangre al corazón se estrechan debido a la acumulación de colesterol. La EAC suele causar dolor torácico, dificultad respiratoria y fatiga, y puede desembocar en un infarto de miocardio.

“Hemos descubierto que el consumo de cannabis está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, y parece existir una relación dosis-respuesta en la que un consumo más frecuente de cannabis se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares”, afirma el Dr. Ishan Paranjpe, médico residente de la Universidad de Stanford y autor principal del estudio.

Utilizando datos del Programa de Investigación All of Us de los Institutos Nacionales de Salud, que incluye información detallada sobre la salud y los hábitos de 175,000 personas, los investigadores analizaron primero la relación entre la frecuencia de consumo de cannabis y las tasas de EAC.

Después, utilizaron la aleatorización mendeliana, un enfoque basado en la genética para identificar una relación causal entre el trastorno por consumo de cannabis y el riesgo de EAC utilizando datos de un consorcio genético independiente. El trastorno por consumo de cannabis es un trastorno psiquiátrico reconocido que implica el consumo frecuente y la dependencia de la marihuana.

¿Cuáles fueron los resultados?

Tras ajustar por edad, sexo y principales factores de riesgo cardiovascular, los resultados indicaron que los consumidores diarios de cannabis tenían un 34% más de probabilidades de padecer EAC que los que nunca habían consumido marihuana. En cambio, el consumo mensual de cannabis no se asoció a un aumento significativo del riesgo de EAC.

El análisis de aleatorización mendeliana sugirió que esto se debía a una relación causal, descubriendo que las personas con trastorno por consumo de cannabis tenían más probabilidades de desarrollar EAC. Además, en el análisis genético, esta relación causal era independiente de los posibles efectos de confusión del consumo de tabaco y alcohol.

Basándose en estos resultados, los investigadores señalaron que es importante que las personas sean conscientes de que el consumo de cannabis no está exento de riesgos y que se aseguren de informar a su médico si consumen cannabis, de modo que los médicos puedan tomar las medidas adecuadas para vigilar su salud cardiaca.

