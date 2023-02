Destrozan a Donald Trump Jr. por comentario homofóbico sobre Pete Buttigieg 

Todo parece indicar que Donald Trump Jr. le gusta señalar a las personas por su aspecto, orientación sexual, condición social e incluso racial, al menos eso es lo que dejó ver hace un par de días cuando se refirió al Secretario de Transporte Pete Buttigieg de una manera “despectiva” por no haber acudido rápidamente a East Paletine, Ohio, donde ocurrió el descarrilamiento de un tren que iba cargado de un producto altamente tóxico.

“Sabes, Pete no tiene nada qué hacer en ese puesto. Pero, ya sabes, él es el tipo que no tenía por qué postularse para presidente, pero lo dejaron hacerlo porque es gay y marcaron una casilla y luego no ganó, así que [dijeron] ‘él es el chico gay, así que tenemos que darle algo, hagámoslo secretario de transporte.’ Su fracaso tras fracaso tras fracaso realmente está afectando al pueblo estadounidense”, dijo Jr. en entrevista con Carl Higbie de Newsmax.

También sacó a flote la vez que sacó una licencia por paternidad en 2021 “además del tiempo que pasó amamantando mientras estábamos en medio de una crisis de la cadena de suministro”.

El comentario de Donald Trump Jr. provocó que los usuarios de las rede sociales se le fueran a la yugular y lo tacharan de “mala persona, así como de otros calificativos.

“Don Jr. es un ser humano horrible y un total ladrón de oxígeno”. “¡Jr. llama al Sec. Pete que no está calificado para su trabajo! Su padre no estaba calificado para vivir en Whitehouse, y no estaba calificado para ser comandante en jefe de nuestro ejército! ¡Su padre cometió TRAICIÓN contra el país que juró proteger! Su hermana y su esposo no estaban calificados para ser asesores”. “Este chico solo es bueno para descalificar a la gente, que se ponga a trabajar y deje de criticar al de enfrente”. “Terrible que aún existan este tipo de personas”. “El comentario más homofóbico del día”. “Ahora resulta que por ser gay se puede obtener un empleo”. “Pete es más hombre de lo que nunca será Don Jr.”. “Hombre odioso, odioso”, fueron algunos comentario que recibió el hijo de Trump.

El comentario de Jr. llega después de que él y su padre visitaron East Paletine, Ohio, donde llegaron con paletas de hielo y el aspirante a la presidencia invitó unas hamburguesas a algunos residentes.

