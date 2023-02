Florida sigue siendo el lugar del mundo con más ataques de tiburón, pese a baja de incidentes globales

Florida, en Estados Unidos, es la zona que registra el mayor número de ataques de tiburones contra humanos a nivel mundial, según revela un estudio reciente. En ese estado se registraron más mordeduras que en ningún otro lugar del planeta en 2022.

Esta noticia se produce en un momento en que los incidentes de ataques de tiburones en todo el mundo están cayendo a sus niveles más bajos en una década.

“Estados Unidos registró el mayor número de mordeduras, y Florida volvió a tener más mordeduras declaradas que ningún otro lugar del planeta”, se lee en el reporte del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida.

Ninguna de las 16 mordeduras no provocadas de Florida fue mortal, pero dos -probablemente de tiburón toro (Carcharhinus leucas)- requirieron tratamiento médico y amputaciones.

En Estados Unidos sólo se produjo una muerte no provocada, a finales de año, cuando un buceador desapareció en la playa de Keawakapu, en Maui (Hawai).

Aunque el año pasado hubo menos mordeduras, el aumento de incidentes localizados ha suscitado la preocupación de residentes y funcionarios de algunas zonas de Estados Unidos. Nueva York registró la cifra récord de ocho mordeduras en 2022, seis de las cuales han sido confirmadas. Antes de estos ataques, el estado solo había registrado 12 mordeduras no provocadas.

Baja en número de ataques a nivel mundial

El número de ataques de tiburón no provocados en todo el mundo disminuyó el año pasado, empatando con 2020 en el menor número de incidentes registrados en los últimos 10 años. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida, en 2022 hubo un total de 57 ataques no provocados, la mayoría de las cuales se produjeron en Estados Unidos y Australia. De ellos, cinco ataques fueron mortales, por debajo de las nueve muertes de 2021 y las 10 del año anterior.

La reducción general del número de mordeduras el año pasado también puede reflejar el descenso mundial documentado de las poblaciones de tiburones.

“En términos generales, el número de tiburones en los océanos del mundo ha disminuido, lo que puede haber contribuido a la reciente calma”, dijo Gavin Naylor, director del Programa de Florida para la Investigación de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida. “Es probable que las muertes hayan descendido porque algunas zonas han aplicado recientemente rigurosos protocolos de seguridad en las playas, especialmente en Australia”.

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones hace mucho hincapié en las mordeduras no provocadas en su informe anual y no destaca los ataques que pueden haber sido provocados por circunstancias atenuantes, como líneas de pesca lanzadas en las inmediaciones directas del incidente o la presencia de carnada en el agua. En 2022 se produjeron 32 mordeduras más que se ajustaban a los criterios de la ISAF de haber sido provocadas intencionadamente o no.

