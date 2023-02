Hallan cuerpo desmembrado de modelo china en Hong Kong; exmarido y exsuegros principales sospechosos

El exesposo y los exsuegros de la modelo china Abby Choi, de 28 años, fueron arrestados luego de que se encontraran partes de su cuerpo desmembrado en una residencia de Hong Kong, dijo la policía.

La policía de Hong Kong encontró las piernas de Choi en un refrigerador dentro de una casa en la aldea de Lung Mei en el distrito de Tai Po. Se cree que la casa fue alquilada por el exsuegro de la víctima hace solo unas semanas.

La policía también encontró herramientas utilizadas para desmembrar cuerpos humanos, incluidas picadoras de carne y motosierras, así como la identificación de la víctima, tarjetas de crédito y otras pertenencias en el hogar. La búsqueda de más miembros de Choi, incluida la cabeza y el torso, continúa.

Un total de cuatro personas, incluido el exmarido de Choi, los ex suegros y el cuñado, fueron arrestados en relación con el asesinato, dijo la policía.

El exesposo, el exsuegro y su hijo mayor están siendo acusados ​​de asesinato, mientras que su exsuegra enfrenta un cargo de perversión del curso de la justicia, dijo la policía el domingo.

Las autoridades creen que Choi tuvo disputas financieras con su exmarido y su familia por decenas de millones de dólares de Hong Kong. View this post on Instagram A post shared by Abby Choi (@xxabbyc)

Choi fue reportada como desaparecida el miércoles. Contaba con casi 100,000 seguidores en Instagram y se había dado a conocer internacionalmente como modelo, llegando a participar en el desfile de alta costura primavera-verano 2023 de Elie Saab en París y apareció recientemente en la portada digital de la lujosa revista L’Officiel Monaco.

