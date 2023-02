Washington vuelve a advertir a China por posible envío de armas a Rusia

Altos cargos del Gobierno de EE.UU. reiteraron este domingo que tienen pruebas de que China evalúa la posibilidad de enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania, pero explicaron que Pekín aún no ha tomado una decisión y tampoco ha efectuado ninguna transferencia de armamento. Una semana atrás, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, había puesto el tema sobre la mesa, en la primera acusación de ese tipo.

En una entrevista con la cadena CBS, el director de la CIA, William Burns, reveló que el mensaje de Blinken tenía como objetivo disuadir a China y dejar en claro que Washington sabía de ello. “El secretario Blinken y el presidente de EE.UU., Joe Biden, habían pensado que era importante dejar muy claro que habría consecuencias” si China enviaba ayuda militar a Moscú, explicó.

