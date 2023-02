Video documenta agresión de mujer a latino por tener TV en canal en español: “¡No eres estadounidense!”

Una mujer de Pennsylvania agredió al dueño de un local de comida por tener la televisión en un canal en español, pero cuando el injustificado reclamo fue revelado por el tiktokero Carlos Eduardo Espina, la mujer cerró sus redes sociales.

Espina colocó el video original de la agresión con subtítulos. A continuación, el diálogo.

– ¿Pusiste la televisión en español?

– ¿Qué tiene eso de malo?

– Lo malo es que no eres americano. Te voy a investigar y asegurar que te saquen de esta ciudad. Okay ¡Jódete! Yo no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal.

– ¿Y cómo sabe que soy ilegal?

– Entonces por la tele en inglés. Estás en América así que aprende inglés. Tienes el televisor en inglés y ese es un insulto para los americanos. Mi maldito padre es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él y sus amigos murieron para que tú puedas estar aquí haciendo dinero. Te voy a grabar ahora. Y tengo 4 mil seguidores.

La mujer graba al latino, quien no alza la voz y deja que ella continúe con su agresión verbal, además de mostrarle el dedo medio en varias ocasiones.

@carlos_eduardo_espina Mujer discrimina a inmigrantes Latinos por poner la televisión en Español 😯 let’s make sure we get Justice 🙏🏼 ♬ sonido original – Carlos_Eduardo_Espina

Con apoyo de sus cuatro millones de seguidores Espina logró localizar a la mujer, quien vive en Hatboro, Pennsylvania, donde el latino tiene su propio negocio.

“Ya la encontramos”, dice el segundo video de Espina, quien saltó a la fama al sumar millones de seguidores, a quien habla sobre asuntos migratorios.

Incluso Espina, quien estudia para ser abogado, fue organizador del movimiento “Un Día Sin Inmigrantes” el año pasado.

@carlos_eduardo_espina Ya se localizó a la señora que discriminó a trabajadores latinos en Hatboro, Pensilvania 👍🏽 ♬ sonido original – Carlos_Eduardo_Espina

La mujer se llama Frances Rita Frances y cerró sus redes sociales luego de que fue exhibida discriminando al latino.