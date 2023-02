André Marín volvió a la televisión con emotivo mensaje tras fuertes problemas de salud

“Fui al hospital por tres días y terminé 45 en terapia intensiva”, así inició André Marín la conducción del programa La Última Palabra de la cadena Fox Sports tras una larga ausencia por diversos problemas en su salud.

Con una notoria mejoría de su aspecto físico, Marín retomó las labores en el espacio que ya lleva una década al aire y los primeros minutos fueron dedicados a una especie de editorial en primer plano, donde narró de forma emotiva el calvario que sufrió. También aprovechó para agradecer las muestras de apoyo cariño de la empresa, médicos y familiares.

“45 días en terapia intensiva. No creía mucho en la frase ‘sin salud no hay nada’, pero háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a dios estoy vivo, gracias a mi familia, gracias a mis doctores, gracias a mi casa Fox Sports. Gracias a ustedes (televidentes), que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras”, destacó el comunicador.

“Gracias a todos los que estuvieron y saben qué, gracias a los que no estuvieron, porque me enseñaron por dónde es el camino”, añadió el periodista al comienzo del programa.

En horas de la madrugada de este lunes 27 de febrero, el profesional de la comunicación ya había anunciado que estaría al aire. “Muchas gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño por mi regreso a La Última Palabra. ¡Nos vemos mañana con más debate y polémica!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Marín salió hace meses de la pantalla luego de que varios televidentes se percataran de su desmejorado y demacrado semblante. Fue ahí cuando junto con la cadena Fox Sports anunció una pausa en sus compromisos laborales para atender problemas de salud que con el paso del tiempo se fueron complicando.

