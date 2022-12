André Marín confesó que su vida estuvo en riesgo debido a su enfermedad

El reconocido periodista, conductor y analista deportivo mexicano de la cadena Fox Sports, Andre Marín, reveló nuevos detalles sobre su estado de salud que lo ha tenido al margen de las pantallas en los últimos meses. A través de un video exclusivo en su canal de YouTube, hizo un recuento de lo que generó su enfermedad durante todo el 2022 y reveló que se pasó la mayor parte del tiempo en hospitales.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, explicó el comunicador.

El famoso periodista continuó con su relato y manifestó que una vez internado en el hospital se contagió de tres tipos de virus diferentes. Esto generó que estuviese hospitalizado por 45 días con intubación y asistencia respiratoria. Además, fue sometido a un procedimiento de “gastrostomía”, el cual consiste en la aplicación de una sonda de alimentación a través de la piel y la pared estomacal.

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente todo; estuve 45 días metido en el hospital”, concluyó André Marín.

Marín aprovechó la oportunidad y agradeció a todo el personal médico que se encargó de su caso clínico. También lo hizo extensivo a sus seguidores. Cabe recordar que fue a través de las redes sociales donde los internautas comenzaron a preocuparse por el notable deterioro físico del comunicador.

Esto generó gran revuelo y animó a la cadena Fox Sports y a Marín a pronunciarse públicamente sobre lo que estaba sucediendo y anunciar una pequeña pausa en la relación laboral hasta que el comunicador se recuperara al 100 %.

