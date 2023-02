Bárbara de Regil hace ejercicio en microbikini, dando saltos sobre un escalón

Para Bárbara de Regil ya es una costumbre el publicar en su cuenta de Instagram videos que la muestran haciendo ejercicio y luciendo su espectacular figura, pues con ello también anima a sus fans a optar por una vida saludable. Ahora causó sensación por un clip en el que aparece usando un microbikini y haciendo una rutina para piernas y glúteos al saltar rápidamente sobre un escalón.

La bella actriz mexicana también posó para fotos usando unos joggers negros y un top lleno de aberturas con el que lució al máximo su abdomen de acero. Ella compartió una receta de avena con frutas y escribió la rutina que hizo un domingo: “Desperté feliz , hice ejercicio – desayune deliiiiii en mi casa ( huevos con nopales – jugo verde con 3 tortillas ) y mi proteína. Me fui a trabajar 📸 salí temprano me fui a comer y regresé a hacerme las uñas 💅🏻 y terminé con un masaje”.

“Mantener una actitud positiva no significa que tengas que ser feliz todo el tiempo. Significa que hasta en los días difíciles, sabes que vendrán otros mejores” fue el mensaje que Bárbara escribió en otro de sus posts, en el que aparece dando saltos y corriendo en la caminadora. El video lo complementó con el texto: “Espero poder motivarte un poquito ❤️ MUÉVETE”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

