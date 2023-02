Carlos Vives aconseja a su amiga Shakira: “Quiérete, piensa”

No es secreto de Carlos Vives y Shakira son muy amigos, por lo que la polémica sobre la separación de ella y el futbolista Gerard Piqué la conoce. Al ser consultado por la prensa sobre la situación, el cantante evitó entrar en detalles y solo recordó unos consejos que le ha dado a la intérprete de ‘Waka Waka’.

Durante Premios Lo Nuestro realizados la semana pasada, Vives fue consultado sobre los éxitos que ha lanzado Shakira contra Piqué, tales como ‘TQG’ y Bzrp Music Sessions #53. Sobre esos temas prefirió marcar una prudente distancia sin dejar de responder.

“A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere uno desearle lo mejor a todos”, comentó el intérprete de ‘Currambera’, canción dedicada a ‘Shak’.

Luego dijo que él y la barranquillera se comunican por mensajes y que incluso la aconseja porque es una persona que aprecia mucho. “Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa’; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, aseguró.

Asimismo, no descartó que exista una nueva colaboración musical entre ellos; que ya lanzaron ‘La Bicicleta’ juntos en 2017.

El pasado viernes 24 de febrero se estrenó ‘TQG’, una colaboración de la colombiana con su paisana Karol G. La canción es el cuarto tema en el que deja mensajes de desamor para su ex, pero esta vez con el contundente mensaje de adiós definitivo.

En el sencillo Shakira dice versos como: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío.

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido”.

Sin duda alguna, la vida profesional de Shakira ha estado repleta de éxitos durante los últimos meses, en los que aprovechó sus sentimientos tras la ruptura con Piqué, a consecuencia de una infidelidad, para lanzar cuatro temas controversiales: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Bzrp Music Sessions #53’ y ‘TQG’.

Las cuatro canciones las habría lanzado en una especie de cronología implícita que narra cómo ha sido el proceso de separación para ella, siendo la colaboración con la ‘Bichota’ el aparente cierre de ciclo de canciones para su ex.

