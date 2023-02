Di no a las ofertas adicionales de los concesionarios de autos

Antioxidante, grabado del VIN y garantías extendidas. No te dejes convencer por estos costosos complementos cuando compres tu próximo coche.

By Benjamin Preston

Puedes pensar que el trabajo más difícil ya está hecho una vez que has negociado un buen precio por un coche nuevo. Pero antes de que puedas irte, deberás firmar el papeleo en la oficina de finanzas y seguros (F&I) del concesionario. Y ahí es donde las cosas pueden complicarse.

Además de discutir los términos de pago, el representante de finanzas y seguros puede intentar añadir varios complementos, como el antioxidante y las garantías de las llantas. Esas ofertas adicionales suelen agregar mucho al precio del automóvil. Según Alain Nana-Sinkam, vicepresidente de desarrollo empresarial de TrueCar, una empresa que realiza un seguimiento de la industria automotriz y es socia de CR, los márgenes de beneficio de los concesionarios probablemente sean más reducidos de lo que crees. Y en F&I es donde realmente está el dinero.

Algunos vendedores incluso pueden decirte que tienes que pagar por el protector de pintura o algún otro complemento adicional que ya se haya agregado al coche. Pero, explica Gabe Shenhar, director asociado del Auto Test Center de Consumer Reports, “si no solicitaste un complemento como los mencionados, no tienes que pagarlo, aunque el coche ya lo tenga”.

Grabado del VIN

Qué es: Grabar el VIN del automóvil, o el número de identificación del vehículo, en las ventanas ayudaría a evitar el robo y facilita la recuperación del auto en caso de robo. Los distribuidores pueden incluso decir que están obligados por ley a ofrecerlo. Eso puede ser cierto, pero no estás obligado a aceptarlo ni a pagar por él.

Cuánto cuesta: Entre $200 y $300, según la experiencia de CR. Algunos concesionarios venderán el automóvil pregrabado e intentarán añadirte más tarde este servicio innecesario.

Por qué deberías decir que no: No lo necesitas. Todos los autos nuevos tienen el VIN grabado en varios lugares, incluso debajo del capó y dentro de los marcos de las puertas.

Antioxidante y más opciones

Qué son: Revestimientos “protectores” que se venden como una forma de mantener el brillo de la pintura y evitar la oxidación de la parte inferior de la carrocería. Los aerosoles interiores están destinados a mejorar la resistencia a las manchas.

Cuánto cuestan: Alrededor de $600 para la protección de la pintura y $800 para la protección contra la oxidación, según la experiencia de los compradores de automóviles de CR, aunque los precios pueden variar mucho entre los concesionarios.

Por qué deberías decir que no: El marco, la pintura exterior y las tapicerías interiores de los coches nuevos de hoy en día están diseñados para durar una década o más, por lo que no es necesaria una protección adicional. Una limpieza periódica es todo lo que el coche necesita para verse bien durante años.

Cobertura de garantía extendida

Qué es: Este seguro cubre los defectos que puedan surgir después de que el automóvil ya no esté cubierto por la garantía de fábrica.

Cuánto cuesta: Los precios varían de una forma muy amplia, pero en el extremo superior pueden sumar fácilmente $2,000 o más al precio total de tu coche. Y si financias ese cargo, te costará aún más por los intereses que pagarás.

Por qué deberías decir que no: La mayoría de los autos nuevos ya vienen con protección de fábrica, que generalmente dura varios años y decenas de miles de millas. Las garantías del tren motriz suelen durar más y cubren las piezas más caras del auto. (Obtén más información sobre las garantías extendidas para autos).

Garantía de ruedas y neumáticos

Qué es: Cobertura específica para daños en ruedas y neumáticos que se puedan generar debido a conducir sobre banquetas, baches y otros peligros en la carretera.

Cuánto cuesta: El precio varía. Chad Fritsche, un vendedor de Chevrolet en Kentucky dice que su concesionario cobra alrededor de $700 por la cobertura.

Por qué deberías decir que no: La mayoría de los carros no tienen los costosos neumáticos de perfil bajo que son más propensos a sufrir daños. “Si estás comprando un Corvette de $80,000, podría valer la pena obtener esta cobertura porque esas ruedas son caras”, comenta Fritsche. Consulta con tu seguro para ver lo que te cubre. (Obtén más información sobre las garantías de los neumáticos).

Neumáticos llenos de nitrógeno

Qué son: El atractivo es que los neumáticos llenos de nitrógeno son menos susceptibles a los cambios de presión que vienen con las fluctuaciones de temperatura que los neumáticos llenos de aire normal. Algunos distribuidores prellenan los neumáticos con nitrógeno y colocan tapones verdes para tener una prueba de que se ha hecho.

Cuánto cuestan: Shenhar comenta que los distribuidores han intentado añadir $400 al costo del vehículo por ellos.

Por qué deberías decir que no: El aire ya es principalmente nitrógeno de todos modos. Ryan Pszczolkowski, gerente del programa de llantas de CR, dice que todas las llantas pierden presión con el tiempo, independientemente de lo que haya dentro de ellas. (Obtén más información sobre el uso de nitrógeno en los neumáticos de los autos).

Delineados y otros adornos

Qué son: Complementos como guardabarros, protectores de bordes de puertas y franjas decorativas a lo largo del costado del automóvil que pueden ofrecerse para personalizar un vehículo y aumentar las ganancias del concesionario.

Cuánto cuestan: Estos adornos añadidos por el distribuidor pueden aumentar el precio en cientos de dólares o más antes de incluir el financiamiento en el costo.

Por qué deberías decir que no: A menos que hayas pedido algo específicamente, debes negarte a pagarlo, explica Shenhar: “El automóvil debe estar listo para funcionar cuando llegue de la fábrica. Solo asegúrate de que se incluyan los tapetes, la calcomanía de la ventana, dos juegos de llaves y el manual del propietario”.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.