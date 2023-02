Dua Lipa deja ver su ropa interior al usar un vestido transparente

Dua Lipa estuvo en Milán para acudir a unos desfiles de moda, y una vez más volvió a causar sensación por su sexy atuendo, compuesto por un largo vestido transparente y lleno de adornos tipo encaje que dejó al descubierto su ropa interior negra. En su cuenta de Instagram compartió fotos y videos que la muestran en el evento, y que hasta el momento superan los siete millones de likes.

En el desfile de la firma Prada la cantante posó para los fotógrafos usando un original outfit del que muchos hablaron, pues además de lucir un saco negro con un colorido cuello aplicado no llevaba un vestido ni pantalones; tan sólo medias negras con las que presumió sus piernas. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

El color negro es uno de los favoritos de Dua, y lo dejó ver una vez más en fotografías que la muestran modelando un minúsculo top con saco y falda abierta en una pierna, que complementó con botas altas. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Tengo que salir del estudio más y ver algo de la luz del sol”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

