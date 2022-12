Surgen rumores sobre un romance entre Dua Lipa y el rapper Jack Harlow

La cantante británica Dua Lipa podría estar manteniendo un romance con el rapper Jack Harlow, luego de que se les vio este fin de semana llegando por separado a un restaurante, un día después de encontrarse en Nueva York para la presentación de ella en el evento “Jingle Ball” de iHeartRadio.

El sitio PageSix dio a conocer la noticia del rumor, informando que ambas estrellas se conocieron personalmente el mes pasado durante un almuerzo organizado por la revista Variety en Los Ángeles, donde posaron juntos para los fotógrafos; a partir de entonces han estado en comunicación constante. Dua también salió hace unas semanas con el conductor Trevor Noah y mantuvo una larga relación con el modelo Anwar Hadid -hermano de Gigi Hadid-, con quien terminó hace un año.

Irónicamente, el primer contacto de Dua Lipa con el intérprete del éxito “First class” fue vía FaceTime en mayo pasado, cuando Jack solicitó su permiso para usar el nombre de la cantante en el track “Dua Lipa”, incluido en su álbum Come home the kids miss you. Ella dio su autorización, aunque muchos aseguran que la conversación fue un tanto incómoda.

