“Huesera: The Bone Woman” exhibe los sacrificios de identidad que vienen con la maternidad

“Huesera: The Bone Woman” es una película de terror que ha ganado más de 30 galardones en festivales de cine en México y el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Tribeca 2022, el Festival de Sitges y el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros.

La cinta es el debut cinematográfico de Michelle Garza Cervera, quien radica en la Ciudad de México y está protagonizada por la actriz mexicana Natalia Solián, que da vida a Valeria, una mujer que queda embarazada por primera vez de su esposo y comienza a tener entidades, visiones y sueños sobrenaturales.

La película ha sido aclamada por la crítica por su horror corporal y su versión aterradora, pero al mismo tiempo por la percepción actual de la maternidad, pues la aborda desde una mujer que cae y muere a un espíritu que la acosa durante la noche y le rompe los huesos en la cama.

Esos horrores que Valeria ve, la ponen en su contra de todos sus familiares, a excepción de su tía soltera y sin hijos, quien es la única persona que puede ayudarla, a través de sus amigas curanderas que hacen uso de la medicina ancestral mexicana.

“Eso era lo importante en “Huesera”, no particularmente el embarazo, se trataba más de los sacrificios de identidad que vienen con la maternidad y eso implica tanto los aspectos corporales de la misma [del embarazo] como los aspectos psicológicos que la mayor parte de la película se enfoca en sus pérdidas y sus sentimientos que acompañan los cambios en su cuerpo”, contó Michelle Garza a “HipLatina”.

“[Valeria] no se sentía lo suficientemente segura como para contarle a nadie lo que realmente estaba pasando porque no podía decir si era real o no, si estaba en su cabeza o si realmente lo estaba viendo. Para mí, es muy simbólico que esta experiencia la va a abrir de par en par”, añadió.

Además, la directora de “Huesera: The Bone Woman” comentó que el personaje principal de la cinta tiene visiones cada vez que “alguien duda de ella, la intimida, la menosprecia”, pero no es solo su imaginación, “es una manifestación visual de su miedo de tener que enfrentarse a sí misma y estar con su verdad”.

Michelle Garza se inspiró en su abuela para crear “Huesera: The Bone Woman”

Michelle Garza Cervera, aseguró que su ópera prima está inspirada en su abuela y fue una oportunidad para mostrar las presiones sociales de ajustarse a los roles de género , y cómo la maternidad cambia radicalmente la vida de las mujeres

“Esta película fue inspirada por mi abuela cuya historia me fue negada. Me negaron incluso su foto y su nombre. No pude tener acceso a ella porque no siguió la vida doméstica que se esperaba de la sociedad…”, dijo.

“Cuando tuve acceso a su historia y su foto y quién era ella, me cambió la vida, así que para mí era importante dar luz a un personaje como este porque existen, y sus historias merecen nuestros ojos y nuestros oídos porque son un parte de nuestras familias, de nuestros hogares. Es importante dar vida y dejar de silenciarlos”, agregó.

