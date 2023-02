Así afecta el cambio climático a los ciclos de El Niño y La Niña

Si los vientos se ralentizan sobre el Océano Pacífico, pondrán en marcha una cadena de acontecimientos que podría hacer que fuertes lluvias azoten California, más olas de calor lleguen a Europa y sequías acaben con las cosechas en varios países, desde Brasil hasta Indonesia.

Eso es lo que algunos científicos esperan que ocurra en 2023, aunque advierten que no lo sabrán con certeza hasta el mes de mayo. Un estudio publicado la semana pasada, que utiliza métodos establecidos pero que aún no ha sido revisado por otros científicos, estima que el fenómeno de El Niño tiene alrededor de un 90% de probabilidades de volver este año.

