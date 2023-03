Conductores de transporte compartido con miedo a ser despidos por una app de desactivación

La mayor parte de los trabajadores del transporte compartido Uber y Lyft son inmigrantes y gente de color que viven con un miedo constante de ser despedidos por la aplicación “desactivación” que los deja sin empleo de la noche a la mañana sin explicaciones de por medio, de acuerdo a un sondeo aplicado a 810 conductores de California.

La desactivación ha desatado una crisis de despidos injustos y arbitrarios que se suma a la preocupación por carecer de protecciones básicas en el lugar de trabajo, y porque además un análisis del Asian Law Caucus (ALC) y el Rideshare Drivers United (RDU) realizado al sondeo encontró que Uber y Lyft pagan a un conductor típico de California solo $6.20 por hora.

La encuesta es la primera en preguntar a los conductores de aplicaciones de California, incluidos los conductores que hablan árabe, chino y español, sobre sus experiencias con la desactivación, la discriminación y la seguridad.

“Me han discriminado por hablar inglés con acento. La mayoría de los pasajeros me entienden y son respetuosos, pero algunas personas actúan violenta o agresivamente por eso. Algunos han presentado informes falsos sobre mí”, dijo Eduardo Romero, quien vive en Los Ángeles y ha manejado para Uber y Lyft durante cinco años y medio.

“El sistema está en nuestra contra. No tenemos derechos o protecciones básicas”.

Dos tercios de conductores son desactivados

A pesar de las afirmaciones de las corporaciones que aseguran que tienen lugares de trabajo equitativos e inclusivos, dos tercios de todos los conductores encuestados experimentaron una desactivación permanente o temporal, y los conductores de color y los inmigrantes se vieron afectados de manera desproporcionada.

De los conductores encuestados que experimentaron una desactivación permanente o temporal, el 81% dijo que conducir con las aplicaciones Uber y Lyft era su principal fuente de ingresos, y como consecuencia el 18% perdió su automóvil; y el 12%, su hogar después de la desactivación.

“Pagamos nuestra propia gasolina, reparamos nuestros autos, el seguro, las llantas y mucho más. Asumimos todos estos costos para mantener en funcionamiento corporaciones como Uber y Lyft, pero no corresponden a ese compromiso con los trabajadores esenciales de esta industria”, dijo el señor Chen, quien vive en San José y ha manejado para Uber y Lyft desde 2017, y pidió no revelar su nombre completo.

“Una vez, un cliente dejó su teléfono en mi automóvil. Tuve que detener mi trabajo y regresar para devolverlo, pero presentaron una denuncia falsa alegando chantaje Incluso después de ofrecer un video de mi dashcam (cámara que va en el interior del parabrisas) para demostrar que esto estaba mal, Lyft me desactivó permanentemente. Perdí decenas de miles de dólares que invertí en un automóvil nuevo y más grande para poder manejar para Lyft.

Sistema de algoritmos

Como detalla el informe, una parte clave del control algorítmico de las corporaciones se basa en los sistemas de calificación generados por los usuarios que están infectados por la discriminación y prejuicios de los clientes.

Los conductores afirman que si la calificación de sus clientes cae por debajo de un umbral no publicado, pueden desactivarse sumariamente.

Incluso si un conductor tiene un historial de miles de viajes y calificaciones de clientes casi perfectas, una sola queja, incluso si se basa en afirmaciones de clientes falsas o infundadas, puede provocar la desactivación de un conductor.

Casi la mitad de todos los conductores que sufrieron algún tipo de discriminación debido a su identidad informaron que el cliente les dio una calificación baja.

El 50% de los conductores que denunciaron prejuicios raciales o discriminación por parte de un cliente dijeron que el cliente también presentó una denuncia en su contra

“He estado expuesto al covid de pasajeros que dijeron que eran positivos y me lo dijeron después de que el viaje ya estaba en progreso. Los clientes han sido racistas, han destrozado mi auto y me han acosado”, dijo la señora Mimi, quien ha sido conductora durante tres años, y vive y cría a cuatro hijos en Los Ángeles, y también no quiso revelar su verdadera identidad.

Comentó que trató de que Uber investigara estas situaciones, pero nunca lo hicieron.

“Los informes falsos de los clientes sobre mí, se tomaron al pie de la letra, y no tenía forma de demostrar cómo los prejuicios de los pasajeros podrían haber llevado a una queja falsa. Nuestro aislamiento hace que sea más fácil para Uber y Lyft evadir la responsabilidad mientras arriesgamos nuestro sustento sin importar lo que hagamos”.

Expuestos al abuso

Sam Ahmed de Oakland dijo que seis meses después de que comenzó a conducir para Uber, un cliente le dijo cosas abusivas y xenófobas.

“A la mañana siguiente, me desactivaron permanentemente y Uber me dijo que no podía hacer nada para recuperar mi trabajo”, dijo Sam, quien ahora conduce para Lyft bajo un seudónimo.

Sam emigró de Yemen con mi esposa y sus dos hijos.

“Huimos de una guerra civil y una hambruna devastadora. Para mantener a mi familia, ahora trabajo de 50 a 60 horas a la semana para Lyft sin seguro médico ni beneficios. Todavía sufro discriminación y acoso y me preocupa todos los días que eso lleve a otra desactivación”.

Datos adicionales

69% de los conductores de color experimentan alguna forma de desactivación comparado con el 57% de los que se identificaron como blancos.

86% de los conductores que no hablan inglés y 78% de los que tienen un inglés limitado reportaron experimentar alguna forma de desactivación, comparado con 61% de los conductores que dominan el inglés.

Al 30% de los conductores desactivados, Uber y Lyft no les dieron ninguna razón.

43% de los conductores encuestados reportaron experimentar acoso sexual en el trabajo.

Uno de cada 4 trabajadores recibieron una calificación baja del cliente al pedirles que cumplieran con la regla de usar mascarilla.

45% de todos los conductores creen que la discriminación de los clientes llevó a que los desactivaran.

Nicole Moore, presidenta de Rideshare Drivers United dijo que Uber y Lyft suelen responder que tienen un proceso de apelación para la desactivación, pero para lograrlo, los conductores tienen que llamar, mandarles emails y visitar sus oficinas incansablemente.

“Para quienes no hablan inglés, no hay una ruta directa. Es un ejercicio de desgaste de las personas hasta que se rindan”.

En el reporte, ALC y RDU compartieron las siguientes recomendaciones para que los conductores puedan contar con protecciones contra la discriminación, acoso, violencia e inseguridad provocada por los despidos basados en algoritmos.

Proporcionar una causa justa y el debido proceso para los conductores desactivados mediante el establecimiento de una política clara y transparente y procedimientos de audiencia justos y oportunos que sean de fácil acceso para los conductores.

Abordar los prejuicios y la discriminación de los clientes contra los conductores realizando investigaciones transparentes y eliminando los incentivos económicos para que los clientes presenten quejas sin mérito.

Proporcionar a los conductores todas las protecciones laborales básicas que se otorgan a los trabajadores clasificados como empleados.

Proteger a los conductores de la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo mediante la institución de medidas de seguridad en consulta con los conductores y de conformidad con las normas estatales y federales de salud y seguridad.

Ammad Rafiki del programa de derechos de los trabajadores de ALC, dijo que los lugares de trabajo de los conductores, sus automóviles, solo son seguros si todos en ellos están seguros.

“Al final del día, es responsabilidad de corporaciones como Uber y Lyft proteger tanto a las personas que trabajan para ellos como a sus clientes, y no están exentos de las protecciones de salud y seguridad de California”.

Version de Uber

Una vocera de Uber dijo que saben que los conductores cuentan con Uber para generar ganancias, por lo que toman cada desactivación con absoluta seriedad. “Contamos con un proceso de evaluación riguroso conducido por personas que revisan cada reporte y determinan si acaso corresponde una desactivación temporal o permanente”.

Agregó que salvo por casos de emergencia o amenazas de seguridad, los conductores reciben múltiples alertas antes de que sus cuentas sean desactivadas permanentemente. Asimismo, en determinados casos, los conductores cuentan con la opción de apelar la decisión, donde incluso pueden ingresar evidencias de foto o video.