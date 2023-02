“Que me diga de frente lo que gritó”: la picante declaración del delantero Javier Correa que terminó encarando al entrenador del Club Puebla

El fútbol mexicano está lleno de intensidad dentro y fuera de la cancha. El partido entre el Santos Laguna y el Club Puebla fue muy luchado y terminaron dejando un gran espectáculo en el Estadio Corona. Pero el duelo acabó con algunas confrontaciones entre Javier Correa, atacante del Santos y Eduardo Arce, entrenador del conjunto visitante. El duelo que inició en la cancha fue trasladado a la zona mixta.

El Santos se llevó la victoria en su estadio 3-2. Pero el segundo gol de descuento del Puebla llegó por la vía del penal al minuto 90. La Franja intentó igualar el partido, pero la pérdida de tiempo de los rivales les jugaba en contra. Es por esto que se calentaron Correa y Arce en medio del partido.

“Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores. No a ver si yo salgo rápido porque es la segunda vez que me hace lo mismo y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que gritó, pero cómo no tiene huevos no me lo va a decir”, declaró Correa en zona mixta.

🥊🥊Acá en mi pueblo se le dice "le cantó un tiro" en 🇦🇷 como se le dice? le armó un quilombo?#JavierCorrea encaró al DT de Puebla no sin antes declarar que no tiene huevos para hablarle de frente.

*Final inesperado* pic.twitter.com/vk57gwJUNk — Jesús Cázares (@FABULOSOCHOY) February 27, 2023

Final inesperado

Mientras Javier Correa explicaba lo sucedido con Eduardo Arce, casualmente el estratega del Puebla pasó por el lugar. En este sentido, el atacante del Santos Laguna decidió encararlo de nuevo, aunque esta vez un poco más tranquilo. A pesar de esto, varias personas se acercaron para intervenir en la conversación y evitar que la discusión se saliera de control.

La victoria del Santos Laguna hunde más al Puebla, club que marcha en la decimosexta posición de la Liga MX con siete puntos.

También te puede interesar:

° El calvario de Chivas de Guadalajara hacia la enfermería

° La Liga MX y una dolorosa derrota de Mazatlán que le costará $30,000 dólares a sus jugadores

° El mexicano Ulises Dávila no escapa de las malas noticias: el exjugador de las Chivas de Guadalajara sufrió una grave lesión