Ventas de copas menstruales aumentaron gracias a escena en “The Last of Us”, serie de HBO Max

La adaptación del videojuego con concepto postapocalíptico “The Last of Us” a la pantalla chica, se ha convertido en todo un éxito. HBO Max ha logrado una gran audiencia tras el lanzamiento de esta nueva serie, que no solo ha beneficiado al servicio de streaming, sino también a las compañías de copas menstruales, las cuales lograron multiplicar sus ventas, en el último episodio.

En el sexto capítulo de la tan popular serie, Ellie (Bella Ramsey) su coprotagonista sobreviviente, se enfrenta a lo que cualquier chica adolescente vive en un mundo normal, la llamada “menstruación”. Dadas las pocas opciones alguien le hace llegar un regalo un poco peculiar para la joven, quien a primera impresión lo observa con recelo, pero después le da su visto bueno. El obsequio se trataba de una copa menstrual.

Luego de ese episodio, las ventas de las empresas encargadas de fabricar este producto para la higiene femenina multiplicaron sus ganancias. Por ejemplo, la compañía The Flex Co., aumentó sus ventas un 400% dos días después de la emisión del capítulo. “Un poder sin precedentes de los medios para desestigmatizar los períodos menstruales”, afirmó la compañía en un comunicado.

Por su parte, Cora Life y Lena Cup también fueron otras de las empresas que monetizaron tras el sexto capítulo y aplaudieron la idea de que en una serie con gran audiencia visibilicen el cuidado de la higiene femenina con la normalidad con que lo hicieron en esa escena.

El director de la serie, Craig Mazin habló respecto a la escena y señaló que era necesario mostrarla en el capítulo “es una solución genial que no requiere encontrar cajas de tampones en un sótano de infectados. ¿Por qué no enseñarlo? Sobre todo cuando nuestra coprotagonista es una chica de 14 años”, dijo

Ahora, con la aparición de la copa menstrual como una gran alternativa, se pone en contra peso la balanza para la venta de toallas sanitarias, compresas o tampones, que han sido en los últimos años tan criticadas por el efecto contaminante que tiene para el medio ambiente.

Te puede interesar:

Beneficios de usar la copa menstrual: las 6 marcas más vendidas de Amazon

Las mejores opciones de copas menstruales que consigues en Amazon a buenos precios