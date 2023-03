Jennifer Love Hewitt cumple 44 años y asegura sentirse insegura sin maquillaje

Jennifer Love Hewitt celebró su cumpleaños 44 de una manera única, mostrándose sin maquillaje.

La actriz utilizó su cuenta en Instagram para publicar una fotografía en donde se ve al natural. “¡Me desperté a las 4:00 am y ya tenía 44 años! Estoy profundamente agradecida, bendecida, feliz”, comentó Jennifer en la publicación.

Pero también, la actriz aseguró que el envejecimiento la hace sentir insegura, aunque resaltó en su mensaje las mejores cosas de su vida y por las que siente agradecida cada día.

“Soy madre de tres bebés increíbles, casada con el hombre más guapo e increíble y emocionada de ver lo que este año tiene para nosotros”, comentó Jennifer Love Hewitt en su cuenta de Instagram.

Jennifer está casada desde el 2013 con el actor Brian Hallisay, a quien conoció en ‘The Client List’ y sus tres hijos se llaman: Auntumn (que nació en 2013), Atticus (nació en 2015) y Aiden (llegó al mundo el septiembre de 2022).

A su vez, hizo un homenaje a su madre y asegurar que la extraña, “siento magia en el aire y amo la magia. A trabajar… gracias mamá por darme la vida. Te extraño mucho”.

Jennifer fue un éxito en la televisión y el cine de los años 90 y 2000, debido a su interpretación en “Entre fantasmas”.

Es por ello, tras la publicación de esta fotografía, sus seguidores reaccionaron al extremo cambio que tiene la actriz, algunos afirman que no la reconocerían si no fuera por el nombre, mientras otros señalan que nada le sirve esta imagen de “belleza natural” si se realiza retoques estéticos con cirugía.

“Vi esta foto en un artículo y pensé que se habían equivocado porque no creía que fuera JLH, ni siquiera veía el parecido. Vine a Instagram para verificar dos veces y estoy sorprendido”, “Estoy muy confundido. Ni en un millón de años te reconocería. ¡¿No puedo ser el único que piensa esto?!” o “Tal vez sin maquillaje, pero esta no es la cara del amor de Jennifer Hewitt que vi en la televisión en los años 90 y 2000. No reconozco esta versión en absoluto. Solo por nombre“, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.

Carrera de Jennifer Love Hewitt

Participó en ‘Cinco en familia’ en 1995, luego en ‘Sé lo que hiciste’ en 1997. Uno de sus papeles estrellas fue como Audrey Hepburn en ‘Las seductoras’, además de su papel en ‘The Truh About Love’.

A su vez, también tuvo una pequeña carrera musical, sacando cuatro álbumes de estudio y dos recopilatorios.

En la televisión protagonizó ‘Entre fantasmas’ durante más de 100 episodios, luego estuvo en ‘Mentes criminales’ y desde el 2018 le da vida a Buckley en 9-1-1.

