“¿No ve fútbol o qué?”: Tunden en Internet al DT de Costa Rica por no votar por Messi ni Mbappé en the Best

Siguen los ecos y la polémica tras la ceremonia de entrega de los premios The Best, y en esta ocasión es Luis Fernando Suárez, director técnico de Costa Rica, quien se encuentra en el ojo del huracán, ya que se dieron a conocer los votos de los entrenadores y capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA y se desveló que el tico no votó por Lionel Messi ni por Kylian Mbappé, algo que provocó que los aficionados al fútbol lo tundieran con todo.

Y es que el timonel colombiano de La Sele, le dio 5 puntos en su votación a Robert Lewandowski, 3 a Karim Benzema y 1 a Kevin de Bruyne, lo cual desató una oleada de comentarios de los internautas, quienes incluso, cuestionaron su conocimiento del fútbol.

“¿Saben que me alarma mucho? Que Luis Fernando Suárez piense realmente que Messi y Mbappé no están entre los 3 mejores jugadores del mundo”, se manifestó en Twitter un periodista de Costa Rica.

¿Saben que me alarma mucho? Que Luis Fdo Suárez piense realmente que Messi y Mbappé no están entre los 3 mejores jugadores del mundo. — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) February 27, 2023

“¿El técnico de Costa Rica no ve fútbol o qué?”, complementó un aficionado.

El tecnico de CR no ve futbol o que? — Mr Smith (@lostinspace1820) February 27, 2023

“¡Ya entendí las convocatorias! No tiene que ver con argolla. Tiene que ver con su capacidad de análisis de fútbol”, dijo irónicamente otro seguidor tico.

Ya entendí las convocatorias! No tiene que ver con argolla. Tiene que ver con su capacidad de análisis de fútbol. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/YguJvmGxMW — Luis Diego Argüello (@ArguelloLuisD) February 28, 2023

Este cuestionamiento surge, principalmente, porque Lionel Messi tuvo un gran año y lo coronó jugando la Copa del Mundo al mejor nivel de su vida y ganándola; mientras que Robert Lewandowski sólo ha levantado una Supercopa de España a nivel de clubes y en el Mundial únicamente anotó un gol y su selección quedó eliminada en cuartos de final.

Hasta el momento, el entrenador no se ha manifestado ni ha dado explicaciones al respecto, como sí lo hizo David Alaba, por lo que aún se desconoce su postura.

También puede interesarte:

Este récord no lo tiene ni el Dibu Martínez: Keylor Navas es el portero más seguido en Instagram

Costa Rica pierde 4-2 con Alemania y ambos conjuntos quedan eliminados del Mundial en la primera fase

La humillante estadística que repitió Costa Rica en una Copa del Mundo