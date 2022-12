Selección de Costa Rica pierde 4-2 ante Alemania y ambos conjuntos quedan eliminados del Mundial Qatar 2022

Aunque la Selección de Alemania venció 4-2 a su similar de Costa Rica, los puntos no le alcanzaron y quedó fuera del Mundial Qatar 2022 debido a la diferencia de goles, la cual estuvo a favor de España, quien pasó de segundo con cuatro unidades, tras Japón con seis puntos.

Tras varios avisos, el primer tanto de la noche llegó al minuto 10′, luego de un centro espectacular desde la izquierda lanzado por David Raum, el cual fue capitalizado por Serge Gnabry que cabeceó a placer y mandó a guardar el balón por la parte izquierda del arco defendido por Keylor Navas.

Another look at this goal by Gnabry for Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/pYVys9XUIY — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

Con el resultado a su favor, Alemania mantuvo el dominio de balón, pero aunque lo intentó muchas veces no pudo concretar jugadas de peligro, pues entre fueras de juego, y balones interceptado por la línea de cinco del conjunto tico no pudo generar más jugadas de peligro.

Algo que si pudo hacer en el minuto 34′ pues se vio este patrón, pues un disparo potente desde fuera del área autoría de Joshua Kimmich iba con destino al arco. Sin embargo, Navas demostró su clase y detuvo el balón, aunque si tuvo pequeños problemas para lograr esto.

La primera jugada de peligro para el equipo centroamericano llegó luego de un error garrafal entre Raum y Rudiger, lo que generó un balón suelto que cayó en los pies de Keysher Fuller Spence, quien disparó y vio como Manuel Neuer sacó el balón a tiro de esquina. Posteriormente, nuevamente el meta del Bayern Munich sacó el balón en la jugada posterior.

WHAT A SAVE by Neuer 🛑 pic.twitter.com/eLbMeUG2uN — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

Con esto como lo más importante, ambas selecciones se fueron al descanso, aunque no todos los elementos regresaron a la cancha de juego, pues Brandon Aguilera salió en Costa Rica para el ingreso de Youstin Salas. Además, Alemania hizo lo mismo con Leon Goretzka quien salió por Lukas Klostermann.

Con un resultado negativo desde el España- Japón, que se jugaba al mismo tiempo y dejaba a los dos clasificados del grupo- Alemania pisó el acelerador e ingresó al delantero Niclas Füllkrug por Ilkay Gündogan.

Sin embargo, todo esto no ayudó, de hecho, Costa Rica logró igualar las acciones 1-1. Esto debido a que desde la derecha se realizó un centro capitalizado por Joel Campbell, el cual detuvo Neuer, pero el rebote le cayó a Yeltsin Tejeda, quien no dudó e igualó el partido al 58′.

Take a closer look at the equalizer for Costa Rica 🇨🇷 pic.twitter.com/r3WN3EHPjL— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

Aunque tan solo dos minutos más tarde Alemania avisó, pues Mussiala disparó con pierna izquierda tras una importante corrida y estrelló su intención en el poste izquierdo defendido por Navas, lo que no movió el marcador y obligó a Alemania a buscar más artillería en el ataque.

Al 66′ nuevamente el poste le negó la oportunidad al equipo teutón que contaba ahora con la participación de Mario Gotze y de Kai Havertz (salieron Muller y Raum) para intentar ganar el partido ante Costa Rica.

Pero al 70′ Costa Rica hizo lo impensado y anotó el segundo de la noche, pues Neuer vio como el balón ingresó tras un centro desde la izquierda y dos cabezazos dentro del área el balón ingresó tras un sutil toque de Vargas, el cual tocó en el arquero e ingresó al arco. COSTA RICA TAKES THE LEAD 🇨🇷



As it stands, Costa Rica is moving on to the knockout stage and both Spain and Germany are eliminated! pic.twitter.com/YY1uYb40jm— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

No obstante, aunque ya todos en Costa Rica estaba celebrando, Alemania revivió gracias al gol anotado por uno de los ingresados Havertz, quien recibió dentro del área y colgó el balón por encima de Keylor Navas. GERMANY FINDS THE EQUALIZER 😱



As it stands, Japan and Spain are through to the knockout stage!



GROUP E IS WILD 🔥 pic.twitter.com/8dp2ugCH7z— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

Con el empate 2-2, el juego siguió con su andar y Füllkrug tuvo la oportunidad de colocar al equipo alemán arriba, pues el mismo recibió un pase preciso en el área y disparó al centro del arco donde Keylor Navas hizo una gran parada. NAVAS WITH A MASSIVE SAVE FOR COSTA RICA 😤🧤 pic.twitter.com/M0NTgot85W— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

Al 84′ Havertz nuevamente demostró su valor dentro del equipo pues colocó el 3-2 y su doblete, esto luego de anotar tras un brillante pase por alto dentro del área realizado Serge Gnabry el cual realizó con el pie izquierdo. GERMANY TAKES THE LEAD



The madness of Group E continues 🤯 pic.twitter.com/y1J5nGQ1u2— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

El cuarto de la noche llegó al 90, pues tras las revisión en el VAR, Niclas Füllkrug colocó su segundo tanto del Mundial Qatar 2022. La asistencia fue hecha por Leroy Sané quien pinchó el balón para que el delantero mandara a guardar el esférico en el arco de Navas. After a VAR check the goal is confirmed and Germany has FOUR 🇩🇪 pic.twitter.com/r0P0zeXh1R— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

