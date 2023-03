Nuevo horario de verano 2023: qué hacer si tu iPhone no se actualiza automáticamente

Si eres un usuario de iPhone y tu dispositivo no se ajusta automáticamente al nuevo horario de verano, hay algunas medidas que puedes tomar para solucionar el problema. Primero, asegúrate de que tu iPhone esté actualizado con la última versión del software. Esto puede ayudar a resolver cualquier problema relacionado con la hora y fecha en tu dispositivo.

Si eso no funciona, intenta ajustar la hora y la fecha manualmente. Ve a “Configuración” y luego a “General”, luego toca “Fecha y hora”. Desde allí, desactiva “Ajustar automáticamente” y ajusta la hora y fecha manualmente. Una vez que hayas hecho los ajustes necesarios, asegúrate de volver a activar la opción “Ajustar automáticamente”.

Hay varias razones por las que tu iPhone no puede ajustar automáticamente la hora al nuevo horario de verano. Uno de los motivos puede ser una conexión débil a la red celular o Wi-Fi. Si tu iPhone no puede conectarse a una red, no podrá actualizar la hora automáticamente.

Otro motivo puede ser un error en el software del iPhone. Si este es el caso, una actualización del software del iPhone puede solucionar el problema. Asegúrate de que tu iPhone tenga la última versión del software instalado.

Otros dispositivos que pueden verse afectados con el cambio horario

Es importante tener en cuenta que el problema de ajuste de hora también puede ocurrir en otros dispositivos de Apple, como el iPad, el iPod Touch y el Apple Watch. Al igual que con el iPhone, estos dispositivos tienen una función de ajuste automático de hora que puede verse afectada por una conexión débil a la red celular o Wi-Fi, o por un error en el software.

Por lo tanto, si tienes otros dispositivos de Apple y notas que no se ajustan automáticamente al nuevo horario de verano, los mismos pasos mencionados anteriormente se aplican para solucionar el problema. Asegúrate de actualizar el software y ajustar la hora y fecha manualmente si es necesario.

Además, es importante destacar que el cambio de hora también puede afectar a otros dispositivos electrónicos, como computadoras portátiles o smart tvs, por lo que siempre es recomendable verificar manualmente la hora y fecha en todos tus dispositivos después del cambio de horario. De esta manera, te aseguras de que todo esté sincronizado correctamente y evitarás cualquier confusión con las horas de tus citas y eventos.

