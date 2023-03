The Last Sorcerer, una ópera para pensar

Hace 150 años, Pauline García Viardot, nacida en Francia de padres españoles, desafió todas las convenciones de su época al escribir la ópera Le dernier sorcier (The Last Sorcerer). Esto sucedió cuando —según la tradición— las mujeres no tenían cabida en ese mundo mayormente —incluso hasta tiempos actuales—, dominado por los hombres.

“Fue una mujer fascinante”, dijo Camille Zamora, codirectora y protagonista de esta obra, que se repondrá por primera vez luego de siglo y medio en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. “Fue estrella en su época; fue admirada por figuras como Franz Liszt, Charles Dickens y Wagner, quien decía que era una genio. También fue cantante e inspiración para otros compositores”.

Esta ópera, descrita como una “ecofábula” feminista, puesto que se centra en temas de poder y progreso, género y equidad, y la restauración del orden natural, se estrenó con éxito con García Viardot al piano a mediados de 1800; sin embargo, por razones desconocidas, el manuscrito original de piano y voz permaneció en manos privadas por más de un siglo. En todo ese tiempo no se supo nada de él.

Recientemente, la partitura original fue adquirida por la biblioteca Houghton de la Universidad Harvard, que a su vez le dio a Camille, quien es artista residente del Wallis, permiso para transcribir, publicar, grabar y presentar este trabajo. Camille ya grabó una versión en inglés en 2018 y ahora la pondrá en un escenario; ella, una reconocida soprano, interpreta el personaje de Reina.

El estreno mundial de The Last Sorcerer es una colaboración entre el Wallis y Sing for Hope, una organización sin fines de lucro que cofundó Camille junto con la también soprano Monica Yunus. Esta institución lleva sus programas de arte a hospitales, escuelas, campos de refugiados y otros espacios comunitarios alrededor del mundo.

Para esta producción, Camille involucró a alumnos de arte de la preparatoria Savanna de Anaheim, que se encargaron de realizar la decoración y la utilería. Los diseños de los estudiantes, realizados con materiales reciclados, pondrán énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con un enfoque en la igualdad de género y en la acción a favor del cambio climático.

“Ellos [los estudiantes] están haciendo un mundo para nuestra ópera”, dijo Camille. “Parte de la visión de Pauline hace 150 años era colaborar con sus alumnos, porque ella fue una persona con mucha empatía, con muchas ganas de dar sobre todo a los jóvenes que fueron sus alumnos, y para mí esa es parte del papel del artista, que pueda influir en la generación que viene”.

En detalle

Qué: ópera Le dernier sorcier

Cuándo: viernes 7:30 pm

Dónde: Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, 9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills

Cómo: boletos desde $39

Informes: thewallis.org