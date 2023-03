Votantes ven “demasiado viejo” a Biden para un segundo mandato, encuesta

A mediados de febrero Joe Biden se sometió a un evaluación de salud de la que salió “apto para el trabajo”, sin embargo, el dictamen médico parece no importarle al 68 % de los votantes registrados quienes creen que el presidente es demasiado viejo para otro mandato, comentario que es respaldado incluso por algunos demócratas.

Según una nueva encuesta de Yahoo News/YouGov arrojó que entre los demócratas el 48 % estuvo de acuerdo en que la avanzada edad de Biden es un problema, pero el 34 % no coincide con la pregunta y cree que aún tiene mucho por darle al país, mientras que el 18 % no estaba seguros de que si el presiente es demasiado mayor para otro mandato.



Biden, de 80 años, acudió al Centro Médico Walter Reed para someterse a un examen de rutina anual y dejarle en claro a los estadounidenses cuál es su estado de salud si llega a destapar sus intenciones electorales para 2024, pero el 71 % de la mayoría de los independientes creen que es demasiado mayor para comenzar un segundo mandato.



Esta encuesta empata con la que realizó Harvard CAPS-Harris que arrojó que el 57 % de los votantes tienen dudas sobre la estabilidad mental de Biden, sin embargo, los resultados de Yahoo News/YouGov revelan que el 77 % de los votantes están al menos “ligeramente preocupados: por la salud y la agudeza mental de Biden, mientras que solo el 39 % se dijo muy preocupados por el tema.



El médico de cabecera del mandatario de los Estados Unidos, Kevin C. O’Connor, dijo semanas atrás que la carta de salud de Biden no había cambiado mucho y lo más importante era que está “en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia, incluidos los de director ejecutivo, jefe de estado y comandante en jefe”.

Te puede interesar:

– Latinos serán de los más beneficiados por tope a $35 dólares en costo de insulina

– Biden sonríe tras acusación de Marjorie Taylor Greene por la muerte de dos hermanos por fentanilo en 2020

– Biden y los demócratas de la Cámara Baja se reúnen en Baltimore y acuerdan estrategias para las elecciones de 2024