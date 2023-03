El futbolista brasileño Pedrinho habría sido acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su exnovia

El atacante brasileño Pedrinho, actualmente cedido al Sao Paulo por el Lokomotiv ruso, ha sido acusado por su exnovia de agredirla gravemente y amenazarla de muerte, informaron este jueves medios locales.

Amanda Nunes, expareja de Pedrinho, presentó una denuncia contra el futbolista el lunes pasado por presunta violencia de género, amenaza, injuria y lesión corporal, según el portal “ge”, del grupo Globo.

En la querella, relató que discutieron y que el atacante de 23 años le lanzó el celular, le rasgó la blusa que llevaba y tiró a la basura su maquillaje y el bolso.

Pedrinho, do São Paulo, é acusado de agredir sua ex-namorada.@flaviopradojpgz – “Um dirigente me disse que vão esperar os próximos passos para tomar uma decisão. Há um INCÔMODO muito grande por parte do clube”@Wanderley – “O São Paulo está tomando uma medida CAUTELOSA!” pic.twitter.com/BNN1CMyiME — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) March 2, 2023

Siempre según “ge”, Nunes puso punto final a la relación y se marchó a casa, pero ese mismo día, Pedrinho la llamó para comer algo y en la cita discutieron de nuevo.

Ella denunció que en esa ocasión el actual jugador del Sao Paulo le dijo que “era una puta como sus amigas” y le amenazó de muerte, además de propinarle “puñetazos” y “tortazos” en el rostro y la espalda.

Acto seguido, Nunes afirmó en su testimonio que fue conducida por su exnovio hasta un aparcamiento y que este le pidió tener una relación sexual, a lo que ella se negó, momento en el que se repitieron las agresiones físicas.

De acuerdo con “ge”, en el momento de denunciar los hechos ante la Policía, Nunes tenía “señales visibles de lesiones”.

Sao Paulo afirmó en una nota divulgada el miércoles que “tomó conocimiento” de la denuncia contra Pedrinho presentada por su exnovia y que “espera y acompaña con máxima atención” la investigación de las autoridades. Pedrinho sendo acusado de ter AGREDIDO E AMEAÇADO A EX NAMORADA e os caras preocupado se o São Paulo tem outra peça no elenco com as características dele………



Irmão , se confirmado isso , que esse cara SUMA , QUE VAZE DO SÃO PAULO ! pic.twitter.com/slaMnBbwST— SPFC DA SINCERIDADE (@Spfcsinceridade) March 2, 2023

“El club nunca aceptará cualquier tipo de agresión contra la mujer y, cuando el caso sea debidamente esclarecido, tomará todas las medidas oportunas que sean necesarias“, añadió. A namorada do Pedrinho



Pedrinho que fez o primeiro gol dele pelo São Paulo, a namorada dele é são paulina pic.twitter.com/Duk26m37Ht— spfcpics (@spfcpics) January 27, 2023

Pedro Gabriel Pereira Lopes, más conocido como Pedrinho, llegó al Tricolor de Morumbí en enero pasado, cedido por el Lokomotiv ruso. Desde entonces ha jugado nueve partidos con el conjunto paulista.

