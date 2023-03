Pedro Fernández habla por primera vez de los supuestos celos extremos de su esposa | VIDEO

Pedro Fernández se encuentra presentando un nuevo proyecto después de algunos años ausente de la pantalla chica. En el marco de esta presentación un tema recurrente en su carrera volvió a acaparar los reflectores: los supuestos celos extremos de su esposa, y ante esto por fin habló de ello.

El protagonista de la cinta “La niña de la mochila azul” fue cuestionado acerca de los rumores que ya llevan varios años en el dominio público sobre la “celotipia” que padecería su esposa, Rebeca Garza, algo que descartó el también cantante.

“Ante eso imagínate cuando… me la atacaron horrible. Y bueno, por eso hablo de que es una mujer inteligente porque si fuera otra persona, creo que no le hubieran faltado ganas de salir a decir y a defenderse de otra manera. Sin embargo, se mantuvo con la serenidad de saber lo que esto es, lo que esto representa, lo que esto de repente desborda pasiones, desborda comentarios, desborda situaciones que se pueden mal interpretar…”

Y es que esto tomó fuerza cuando el actor dejó la telenovela “Hasta el fin del Mundo”, la cual protagonizaba junto a Marjorie de Sousa. Y la cual dejó en medio de las grabaciones sin una gran explicación.

En aquel entonces lo resumió asegurando que fue por un tema personal, pero sin dar más detalles. Para ese entonces diversas revistas mexicanas aseguraban que la cónyuge de Fernández lo celaba en exceso por las escenas románticas con Marjorie. Pero al final sólo fueron rumores que hasta ahora no se han podido sustentar con alguna prueba.

Pese a ello “Pedrito” como le dicen de cariño desde muy pequeño al famosísimo actor, confesó que su mujer es una persona fuerte y que pese a los rumores ya no se engancha tanto.

Y ha sabido guardar la compostura ante tanto rumor, incluso de supuesta separación entre el cantante y ella que ha surgido en medios, redes sociales, entre otros.