Ana Patricia Gámez se puso seria y regañó a los participantes de ‘Enamorándonos USA’... Muchas veces se ha cuestionado cuántos participan en el show de más éxito de UniMás buscando el amor o buscando ser famosos.

Sus presentadores, Ana Patricia y Rafael Araneda, como la producción, saben que hay un poco de ambas búsquedas, pero hay momentos en que es demasiado obvio lo que hacen los participantes y Gámez decidió ponerles un ‘hasta aquí’ al aire y, en pleno show en vivo, los balconeó y los regaño:

“Chicos tengan tantita pena, tengan tantito respeto, no solamente por las flechadas que vienen, por ustedes mismos, ¿qué quieren? Viene gente lindísima, preparada, viajan“, comenzó diciéndoles en un tono no solo serio, sino con un gran dejo de enojo que no pudo, ni quiso disimular, tanto así que Araneda ni se animó a interrumpirla.

“¿Qué quieren?, ¿espacio en la silla ahí para más seguidores?, ¿para qué?… ¿Quieren una relación seria?, ¿quieren un fin de semana de fiesta, de estar con alguien?… Yo creo que muchos lo han tenido, y por mucho tiempo“, prosiguió Ana Patricia, quien no estaba dispuesta a abandonar el regaño hasta hacerlos reflexionar.

Y por eso siguió aún más afondo, por si hasta ese momento preferían hacer como ‘si la virgen les hablara’ y no prestar atención, ahora sí les diera pena: “Sean sinceros con ustedes mismos, y de verdad si su puesto aquí en ‘Enamorándonos’ es justo para las personas que vienen a conocerlos, y no solamente los hombres, que hay muchas mujeres que también han pasado por esas situaciones, y yo creo que cada uno de ustedes saben lo que hacen. No somos niños, ni ustedes, ni nosotros, pero por favor más respeto”, concluyó.

¿Qué es lo que está pasando en el reality que busca el amor? Si bien es algo que generalmente se ve en este tipo de shows, esta semana parece haber sido más intensa que otras, de personas que vienen a conocer a quienes están en el palco ‘supuestamente’ esperando a que los flechen, y se encuentran no solo con un ‘que no’, sino que después terminan saliendo entre los propios que esperan que los enamoren o se meten con los candidatos de otros.

Por eso, el regaño de Ana Patricia no fue lo único que vimos al aire, también la producción decidió sacar a uno de los participantes, Juan Carlos, por lo menos por un tiempo, para que reflexione de todas las contravenciones que realiza desde hace tiempo, como tratar de conquistar a las fechadas de otros, o hacer todo, menos esperar que lo vengan a enamorar a él.

Sin duda, el show de mayor éxito en UniMás, cuyo rating a veces supera a la ficción de Telemundo en su mismo horario, cada día no solo está más expuesto al ojo público, sino también a quienes solo van a buscar un espacio para hacerse famosos, o como la propia Ana dice: “conseguir más seguidores”.

MIRA AQUÍ CÓMO SACARON A JUAN CARLOS:

