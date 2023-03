Daisy Anahy, ex pareja de Eduin Caz de Grupo Firme, reveló que ya no tendrá una niña ¿qué pasó? | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme y ya no sabemos si llamarla su ex o no, Daisy Anahy, no dejan de ser noticia pues les encanta dar a conocer cada detalle de sus vidas, así como crear escándalos. Pues se la pasan publicando de todo.

Y pese a que el vocalista de Grupo Firme en ocasiones se molesta por los rumores alrededor de su vida que surgen después de lo que él publica, no ha dejado de hacerlo.

En esta ocasión su esposa, pues creemos que todavía no inician los trámites de divorcio, decidió dar un ¡BOMBAZO! Por medio de sus historias de Instagram, donde dio a conocer que el bebé que espera no será niña sino niño.

Esto provocó confusión entre sus fans pues incluso mientras seguía siendo pareja del cantante de “Ya supérame”, realizaron una fiesta de revelación, en el que habían anunciado con bombo y platillo que esperarían a su tercer bebé y la segunda pequeña de la familia.

“Ya andando aquí en el chisme… pues ¿qué creen? Sí voy a tener niño. No sé cómo pasó (risas), la verdad sí nos agarró de sorpresa” DAISY ANAHY

Daisy también reveló que no se explica cómo pasó esta situación, pues incluso se habían hecho un examen de ADN.

“Que le hayamos hecho examen de ADN a mi bebito y que nos hubieran dicho que era niña si ya tengo un montón de meses”. DAISY ANAHY

Pero la expareja de Eduin no fue lo único que dio a conocer, pues también confesó las razones por las que no se le ve su pancita de embarazo, ya que tiene varios meses en los que anunció que espera a su tercer hijo.

“Y aunque digan que me pongo almohada y que inventada y ya saben los mitoteros habladores, pues no, aquí lo traigo al bebé y háganle como quieran. Les voy a dejar evidencia para que vean” DAISY ANAHY

Esto fue retomado por la cuenta de Instagram, ‘Chamonic’, en donde también se aclararon las razones por las que no se ve la pancita de la aún esposa de Eduin Caz.

“A ella no se le ve su pancita muy marcada porque recuerden que después del nacimiento… de su segunda hija, Anahy se realizó una lipoescultura para definir aún más su figura y reafirmar su piel después del embarazo, por este motivo, su embarazo no será tan marcado” CHAMONIC

