Marcela Celorio deja el cargo de cónsul de México en Los Ángeles y se jubila de su carrera diplomática

La cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio puso fin a su carrera diplomática de 30 años al renunciar a su cargo, y anunciar que creará una organización no lucrativa enfocada en los migrantes.

“Esta es una decisión que me llevó varios años porque han sido 30 años de una vida diplomática muy interesante con muchos retos y satisfacciones, pero reflexioné sobre la energía y capacidad que aún tengo, y quiero enfocarlas en otros proyectos personales para mi vida profesional”.

¿A dónde va la cónsul Marcela Celorio?

“Tengo una formación de abogada complementada con una vida diplomática de 30 años, quiero poner esos conocimientos en una fundación y organización sin fines de lucro que tiene como objetivo lograr ese entendimiento tan necesario entre migrantes y las comunidades que los reciben en Estados Unidos a través de la cultura de la legalidad”.

Y la también excónsul de México en San Diego agregó que muy pronto dará más detalles.

Marcela Celorio una de las dos mujeres que han sido Cónsul General de México en Los Ángeles. (Cortesía)

En entrevista con La Opinión, la cónsul Celorio quien llegó a Los Ángeles en 2019 a ocuparse del Consulado General de México, dijo que estuvo casada con México por 30 años.

“Ha sido una relación fascinante, y voy paso a pasito. Mi prioridad ahora es mi organización sin fines de lucro; y me voy muy agradecida. Me localizaré en Miami, Florida”.

¿En base a su experiencia de 4 años en el Consulado General de México en Los Ángeles qué considera que hace diferente a los paisanos de esta gran urbe con migrantes mexicanos de otros lugares?

“He estado en Medio Oriente, Europa, Nueva York, Washington, pero California es un bastión de mexicanos histórico y longevo. El Consulado General de Los Ángeles supervisa Santa Ana, Fresno, San Bernardino y Oxnard. En total hacemos una población de 10 millones de mexicanos”.

Lo importante – dijo la cónsul Celorio, es que el mexicano se dé cuenta de ese peso específico y la fuerza que puede tener para incidir en las autoridades y en las legislaciones para que se aprueben medidas que les benefician mientras estén en este país.

El exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti dedicó palabras de reconocimiento a la cónsul Marcela Celorio. (Araceli Martínez/La Opinión)

Uno de los problemas que más se presentaron en estos últimos 4 años fue la lentitud en los procesos para la entrega de documentos y la obtención de citas, cómo deja ese tema en estos momentos.

“Antes se tecleaban los pasaportes, o venían desde la ciudad de México. En Europa para obtener pasaportes, tardas un mes. Hoy por hoy en México, en menos de una hora, si cumples con todos los requisitos, tienes tu pasaporte en una hora”.

A su juicio, mucho de este problema tiene que ver con la desinformación.

También hubo muchas quejas en relación a que mucha gente estaba haciendo negocios para acelerar las citas…

“Siempre va a ver personas que te ofrecen servicios como gestores. Eso esta fuera de nuestro control, depende de cada persona, pero que sepan que los servicios son gratis y los pueden hacer solos; y cada miércoles anunciamos el número de citas para las siguientes semanas.

¿Cuántos cuerpos de mexicanos que murieron a causa de Covid-19 fueron ayudados a ser enviados a México?

“No tengo esa cifra, pero puedo decir que los mexicanos fueron muy afectados por el tema de covid-19 por las enfermedades persistentes, hígado graso y diabetes que covid exacerbó. Por eso hubo muchas personas que fallecieron. Con la partida de ayuda que tenemos, apoyamos a muchas personas para trasladarlas a México, y a quienes se quedaron sin casa.

Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que los consulados se convertirían en una especie de defensoría legal, ¿se ha podido lograr eso?..

“La Convención de Viena sobre relaciones consulares dispone que una de las facultades que tienen las representaciones consulares además de promover el país en comercio, turismo y proveer documentos, es asistir y proteger a los mexicanos”.

Como consecuencia, dijo que han tratado de fortalecer esa plantilla de abogados que de manera probono puedan ayudar en casos difíciles y complicados.

Por tanto, recomendó a los mexicanos, no dudar en acercarse al consulado.

“Algún abogado va a recibir el caso y decirles sus opciones. Es mucho mejor, que ir a un lugar donde les dicen que les arreglan su situación y les va a sacar mucho dinero”.

Juan José Gutiérrez agradece a la cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio por el apoyo dado a los migrantes mexicanos. (Araceli Martínez/La Opinión)

Qué recomendaciones le daría al gobierno mexicano para mejorar los servicios que los consulados dan a los mexicanos.

“Considero que siempre vamos a necesitar recursos materiales y humanos porque la demanda cada día crece más. México tiene que repensar y diseñar sus políticas para que sean más agresivas y dar un apoyo mucho mayor a los mexicanos que contribuyen con las remesas.

¿Qué mensaje le dejas a los mexicanos que viven en Los Ángeles?

“Para todos nosotros, la pandemia fue una experiencia muy interesante, sociológicamente hablando. Muchos decían que después de la pandemia, íbamos a salir mejores personas. Yo decía que no, que los seres humanos somos de luces y sombras, y que no importa lo que pasemos, somos de corta memoria. Se nos olvidan las cosas”.

Sin embargo, la cónsul Celorio llamó a no olvidar a todos aquellos que fueron solidarios y todas las alianzas que se formaron.

“No somos mejores, pero creo que estamos más comprometidos y si actuamos de manera colectiva, vamos a ser más eficientes, que si lo hacemos de forma individual”.

Emoción y nostalgia invaden a Marcela Celorio al despedirse de su carrera diplomática. (Araceli Martínez/La Opinión)

Eres de las pocas mujeres que han sido cónsul de México en Los Ángeles…

“Justo estaba ayer comentando que en casi 140 años del consulado, soy la segunda mujer que es cónsul de México en Los Ángeles. Eso me deja un sabor agridulce. Por un parte de orgullo por ser mujer, pero triste, que en tantos años haya habido solo dos mujeres”.

¿Quién viene a reemplazarte?

“No los sabemos. Lo único que puedo decir es que hay un gran equipo de trabajo, y que la misma confianza, calidad y compromiso están ahí”.

¿Como te sientes de despedirte de tu larga carrera diplomática?

“Una mezcla de emoción y nostalgia, pero fui muy feliz de haber servido a los mexicanos y a México. Me voy rica en experiencia. Reconozco que soy burócrata, pero las experiencias que he vivido no las tiene cualquiera. En todas las ocasiones, siempre trabajé por ese bien superior que es México.